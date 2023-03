Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang trao đổi kinh nghiệm công tác tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 16 và17/3, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang do đồng chí Lê Công Lý - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang làm trưởng đoàn đã đến Nghệ An làm việc, trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo.

Chủ trì tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cùng đại diện các phòng chức năng.

Tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Nghệ An trong thời gian qua; trong đó công tác tuyên giáo đã góp phần tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.

Hai đơn vị đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyên giáo. Trọng tâm là trao đổi về công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW về học tập và làm theo Bác; về công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội, khoa giáo, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Hai đơn vị cũng trao đổi với nhau về những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, thiết thực trong việc tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ chính trị tư tưởng, tuyên truyền, dư luận xã hội và báo chí.

Dịp này đoàn đã đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đền Chung Sơn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn cũng làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn để trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng, nhân rộng các sản phẩm OCOP trên địa bàn...