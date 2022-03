Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, làm việc với Báo Nghệ An

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã báo cáo khái quát với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng và chuyên môn của Báo Nghệ An thời gian qua.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Theo đó, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, diễn đàn của nhân dân tỉnh nhà, Báo Nghệ An luôn thể hiện rõ tinh thần xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, thông tin truyền thông. Hiện nay, Báo Nghệ An có 4 ấn phẩm: báo in xuất bản 8 số/tuần, trong đó có 7 số nhật báo và 1 số cuối tuần kèm phụ trương Miền núi - Dân tộc; 1 chuyên trang miền núi dân tộc; tờ Nghệ An điện tử và kênh Youtube Báo Nghệ An. Đặc biệt, để đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển, từ năm 2012, Báo Nghệ An xây dựng và áp dụng mô hình báo chí Tòa soạn hội tụ. Đây là một trong những mô hình sớm nhất trong hệ thống báo Đảng địa phương cả nước. Mô hình Tòa soạn hội tụ không chỉ thể hiện việc đi tắt, đón đầu của xu thế truyền thông mà còn hiện thực hóa tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về truyền thông số trong xu thế hội nhập, đáp ứng cuộc cách mạng công nghệ 4.0.