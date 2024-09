Thời sự Đoàn công tác Báo Pasaxon thăm và làm việc với Báo Nghệ An Chiều 7/9, đoàn công tác Báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Syvanh Homsayadeth - Phó Tổng Biên tập Báo làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Báo Nghệ An. Cùng dự có đại diện Báo Nhân Dân.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Báo Nghệ An có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí Phó Tổng Biên tập, đại diện lãnh đạo các phòng, đoàn thể.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt Ban Biên tập Báo Nghệ An, Tổng Biên tập Ngô Đức Kiên chào mừng Phó Tổng biên tập Syvanh Homsayadeth cùng Đoàn công tác Báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có chuyến công tác tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ niềm vui mừng khi đoàn có dịp thăm và làm việc tại Nghệ An



Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Đây là dịp để các cơ quan báo chí Việt Nam và Lào trao đổi nghiệp vụ, hợp tác chặt chẽ để cùng nhau phát triển, góp phần thông tin tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào.

Lãnh đạo hai cơ quan báo chí trao đổi về chuyên môn. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Báo Nghệ An đã giới thiệu với đoàn công tác về mô hình Tòa soạn Hội tụ và một số hoạt động nổi bật của Báo Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đình Sâm - Tổng Thư ký Toà soạn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Thời gian qua, Báo Nghệ An đã không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong hệ thống báo Đảng địa phương. 6 tháng đầu năm 2024, Toà soạn đã nỗ lực, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổ chức quy trình xuất bản hội tụ trên các ấn phẩm, đáp ứng yêu cầu "nhanh, trúng, đúng, hay - trình bày đẹp" trên báo in; tăng tính hấp dẫn, tiện ích, không ngừng đổi mới trên báo điện tử và phủ sóng thông tin Báo Nghệ An trên các nền tảng mạng xã hội.

Đại diện Báo Pasaxon trao đổi một số nội dung về chuyên môn. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại buổi làm việc, đại diện Báo Pasaxon đã có nhiều trao đổi với Báo Nghệ An về công tác tổ chức, công tác chuyên môn như quy trình xuất bản, cách phân phối nội dung trên các trang mạng xã hội, công tác phát hành, quảng cáo…

Đồng chí Trần Thị Thu Phương - Trưởng phòng Truyền thông chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, quảng cáo trên báo in. Ảnh: Thành Cường

Sau khi lắng nghe một số câu hỏi từ phía đại diện Báo Pasaxon, đại diện Báo Nghệ An đã có những chia sẻ thân tình, trách nhiệm về những kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn, qua đó có những trao đổi chuyên môn để hai cơ quan báo chí cùng nhau phát triển.

Đồng chí Ngô Đức Kiên bày tỏ mong muốn 2 cơ quan sẽ tiếp tục kết nối, cùng phát triển. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập bày tỏ mong muốn 2 cơ quan sẽ tiếp tục kết nối, cùng phát triển, hướng tới mục tiêu chung là làm tốt nhiệm vụ được giao trên mặt trận tuyên truyền, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

Đoàn công tác tham quan mô hình Toà soạn hội tụ. Ảnh: Thành Cường

Đoàn công tác tham quan trường quay tại Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Báo Nghệ An, Báo Pasaxon đã đến tham quan phòng truyền thống, mô hình trường quay ảo, dự giao ban đầu ngày tại Tòa soạn hội tụ của Báo Nghệ An.