Đoàn công tác Báo Thừa Thiên Huế thăm và làm việc với Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 17/2, Đoàn công tác Báo Thừa Thiên Huế do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Báo Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Báo Nghệ An có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí Phó Tổng Biên tập, đại diện lãnh đạo các phòng, đoàn thể.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Báo Nghệ An đã giới thiệu với đoàn công tác Báo Thừa Thiên Huế về mô hình Toà soạn Hội tụ. Theo đó, mô hình Toà soạn Hội tụ được Báo Nghệ An xây dựng và áp dụng từ năm 2012, sớm nhất trong hệ thống báo Đảng địa phương cả nước.

Hiện nay, mô hình Toà soạn Hội tụ của Báo Nghệ An đã và đang có những sự phát triển mới theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về truyền thông số trong xu thế hội nhập, đáp ứng cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Báo Nghệ An được định hướng trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, trở thành một trong những tờ báo cấp tỉnh uy tín của cả nước.

Hiện nay, Báo Nghệ An có 4 ấn phẩm: báo in xuất bản hàng ngày, Báo cuối tuần và chuyên trang Miền núi - Dân tộc xuất bản vào Chủ nhật hàng tuần; Báo Nghệ An điện tử. Ngoài ra hiện nay đơn vị đang phát triển mạnh kênh YouTube Báo Nghệ An và các nền tảng của truyền thông xã hội.

Từ đầu năm 2022, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã quyết định tiếp tục thay đổi toàn diện Báo Nghệ An điện tử, trong đó có việc thay đổi giao diện và hệ thống xuất bản. Giao diện mới Báo Nghệ An điện tử được thiết kế hiện đại, sang trọng, trên cơ sở kế thừa bản sắc của Báo Nghệ An, bổ sung các giá trị mới với những tính năng mới, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại.

Cả hai phiên bản Báo Nghệ An điện tử trên máy tính và trên điện thoại thông minh được trình bày theo tiêu chí lấy độc giả làm trung tâm, tăng số lượng tin nổi bật, tạo nhiều điểm nhấn hấp dẫn, tăng kích cỡ font chữ, kích cỡ ảnh nhằm đáp ứng tốt nhất các thói quen của độc giả.

Bên cạnh việc sử dụng các tính năng, công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo vào công tác xuất bản và phân phối nội dung, Báo Nghệ An điện tử tiếp tục ứng dụng các dạng thức hiển thị hiện đại trên phiên bản mới như báo nói tự động, đọc báo in, Podcast, Emagazine... Báo Nghệ An điện tử cũng xây dựng các chuyên mục mới như Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Truyền hình Báo Nghệ An, Đa phương tiện, Chuyển đổi số...

Đoàn công tác của Báo Thừa Thiên Huế đã thăm và chứng kiến các quy trình sản xuất, xuất bản các ấn phẩm báo chí của Báo Nghệ An. Ban Biên tập Báo Thừa Thiên Huế và đoàn công tác đã đánh giá cao hoạt động và sự đổi mới của Báo Nghệ An. Thông qua việc thăm và làm việc này, Báo Thừa Thiên Huế sẽ học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp để xây dựng Báo Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Trương Diên Thống - Phó Tổng Biên tập Báo Thừa Thiên Huế cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của các đồng nghiệp tại Báo Nghệ An. Đồng chí đánh giá cao nhịp độ tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ của Báo Nghệ An thời gian qua, đặc biệt là sớm vận hành thành công mô hình toà soạn hội tụ, đẩy mạnh tác nghiệp đa phương tiện, đưa thông tin nhanh, sâu, chính xác…

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Thừa Thiên Huế cũng bày tỏ mong muốn, giữa 2 toà soạn tiếp tục có sự kết nối, phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới, nghiên cứu tổ chức các chuyến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập thông tin thêm về một số hoạt động của Báo Nghệ An thời gian qua, cho biết sẵn sàng tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi chuyên môn giữa 2 cơ quan, đồng thời mở rộng phạm vi, xây dựng thêm các chương trình phối hợp, hướng tới mục tiêu chung của các tờ báo Đảng là làm tốt nhiệm vụ được giao trên mặt trận tuyên truyền, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác Báo Thừa Thiên Huế đã về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tấm lòng thành kính, các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam và người thầy của nền báo chí cách mạng nước ta.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm người thân gia đình Bác Hồ tại Đền Chung Sơn.