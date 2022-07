Đoàn công tác Báo Tuyên Quang thăm và làm việc với Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Báo Nghệ An đã giới thiệu với đoàn công tác của Báo Tuyên Quang về mô hình Toà soạn hội tụ của Báo Nghệ An; sự phát triển toàn diện của Báo Nghệ An điện tử trong thời gian gần đây.

Chiều 20/7, Đoàn công tác của Báo Tuyên Quang do đồng chí Mai Đức Thông - Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Báo Nghệ An. Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Nguyễn Thị Hoài Yên - Phó Tổng biên tập, các đồng chí trưởng phòng, biên tập viên, phóng viên. Tiếp đoàn, về phía Báo Nghệ An có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập; các đồng chí Phó Tổng biên tập: Trần Văn Hùng, Trần Hữu Nghĩa; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Báo Nghệ An đã giới thiệu với đoàn công tác của Báo Tuyên Quang về mô hình Toà soạn Hội tụ của Báo Nghệ An. Theo đó, mô hình Toà soạn Hội tụ được Báo Nghệ An xây dựng và áp dụng từ năm 2012, sớm nhất trong hệ thống báo Đảng địa phương cả nước.

Hiện nay, mô hình Toà soạn Hội tụ của Báo Nghệ An đã và đang có những sự phát triển mới theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về truyền thông số trong xu thế hội nhập, đáp ứng cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Báo Nghệ An được định hướng trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, trở thành một trong những tờ báo cấp tỉnh uy tín của cả nước.

Hiện nay, Báo Nghệ An có 4 ấn phẩm: báo in xuất bản 8 số/tuần, gồm 7 số nhật báo và 1 số cuối tuần, 1 chuyên trang Miền núi - Dân tộc; tờ Nghệ An điện tử và kênh YouTube Báo Nghệ An.

Từ đầu năm 2022, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã quyết định tiếp tục thay đổi toàn diện Báo Nghệ An điện tử, trong đó có việc thay đổi giao diện và hệ thống xuất bản. Giao diện mới Báo Nghệ An điện tử được thiết kế hiện đại, sang trọng, trên cơ sở kế thừa bản sắc của Báo Nghệ An, bổ sung các giá trị mới với những tính năng mới, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại.

Cả hai phiên bản Báo Nghệ An điện tử trên máy tính và trên điện thoại thông minh được trình bày theo tiêu chí lấy độc giả làm trung tâm, tăng số lượng tin nổi bật, tạo nhiều điểm nhấn hấp dẫn, tăng kích cỡ font chữ, kích cỡ ảnh nhằm đáp ứng tốt nhất các thói quen của độc giả.

Bên cạnh việc sử dụng các tính năng, công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo vào công tác xuất bản và phân phối nội dung, Báo Nghệ An điện tử tiếp tục ứng dụng các dạng thức hiển thị hiện đại trên phiên bản mới như báo nói tự động, đọc báo in, Podcast, Emagazine... Báo Nghệ An điện tử cũng xây dựng các chuyên mục mới như Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Truyền hình Báo Nghệ An, Đa phương tiện, Chuyển đổi số...

Trong buổi làm việc này, đoàn công tác của Báo Tuyên Quang đã thăm và chứng kiến các quy trình sản xuất, xuất bản các ấn phẩm báo chí của Báo Nghệ An.

Đồng chí Mai Đức Thông - Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang và đoàn công tác đã đánh giá cao hoạt động và sự đổi mới của Báo Nghệ An. Thông qua việc thăm và làm việc này, Báo Tuyên Quang sẽ học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp để xây dựng Báo Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Cũng trong buổi chiều nay, Đoàn công tác của Báo Tuyên Quang đã về Khu di tích lịch sử văn hoá đặc biệt quốc gia Kim Liên dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đền Chung Sơn, bày tỏ niềm kính phục, lòng tri ân đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn đối với Tổ quốc, quê hương của những người thân trong gia đình Bác; dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Làng Sen, Hoàng Trù - quê hương của Người./.