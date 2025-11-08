Thời sự Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến tại Nghệ An Chiều 11/8, Đoàn kiểm tra thực địa cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC làm việc với UBND tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Cuộc kiểm tra tập trung vào 3 nội dung trọng tâm gồm: Tình hình thực hiện TTHC, rà soát, tái cấu trúc quy trình thực hiện TTHC theo quy định; triển khai dịch vụ công trực tuyến; kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung về dịch vụ công trực tuyến tại các văn bản chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác CCHC, tạo điều kiện thông thoáng, thu hút đầu tư, là một trong những khâu đột phá thúc đẩy quá trình CCHC, với phương châm tăng cường công khai TTHC trên cả 3 phương diện: Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, phí và lệ phí.

Đồng chí Đỗ Lập Hiển - Quyền Trưởng phòng Dịch vụ số, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố quyết định kiểm tra. Ảnh: Thành Duy

Tính đến ngày 25/7/2025, tỉnh Nghệ An đã công bố, công khai 2.156 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và thực hiện thiết lập quy trình điện tử, cấu hình dịch vụ công cho 100% các thủ tục này trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Theo đó, số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 498. Số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần là 1.648.

Ở cấp tỉnh, việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thực hiện tiếp nhận và giải quyết 1.755 TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Đồng chí Võ Trọng Phú - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ở cấp xã, 130 xã đã bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị; bố trí cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công cấp xã để tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC cho các tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định. Đến hết quý II/2025, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh được Cổng Dịch vụ công quốc gia ghi nhận đạt 88,43%.

Đồng chí Nguyễn Đình Mỹ - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

UBND tỉnh đã giao Sở KH&CN xây dựng, tạo lập kho dữ liệu tại địa chỉ data.nghean.gov.vn, cơ bản đủ điều kiện kết nối các hệ thống thông tin của tỉnh; đồng thời Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ (LGSP) đã được xây dựng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ hồ sơ nộp, giải quyết trực tuyến chuyển biến rõ rệt. Tính đến ngày 6/8/2025, về tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, Nghệ An đạt 72,35% (224.930/310.903 hồ sơ (đã trả 252.648)), xếp thứ 20/34 tỉnh, thành (tăng 5 bậc so với thời điểm ngày 22/7/2025).

Đồng chí Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, đoàn kiểm tra làm rõ thêm các nội dung về cấu hình các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống; tối ưu các biểu mẫu điện tử tương tác (eForms); tiến độ số hóa hồ sơ; kết quả giải quyết thủ tục hành chính bị trả chậm hoặc không tái sử dụng được; chữ ký số công vụ; trình độ, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức cấp xã; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến...

Các nội dung được đoàn kiểm tra đặt ra đã được lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan trực tiếp trao đổi, giải trình và làm rõ.

Đồng chí Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong quá trình làm việc, các đơn vị cũng nêu kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận các ý kiến của tỉnh Nghệ An; đồng thời giao các thành viên đoàn trả lời, làm rõ các vấn đề liên quan; cũng như tổng hợp tham mưu với cấp có thẩm quyền.

Đoàn kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ngay sau cuộc làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tại đây, đoàn trực tiếp quan sát quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; việc vận hành hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến; công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; cũng như tình hình số hóa hồ sơ và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.