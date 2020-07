Đoàn công tác Bộ Ngoại giao làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Thời gian qua, công tác đối ngoại của Nghệ An tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Trung ương. Tỉnh đã lãnh đạo sát sao, kịp thời, hiệu quả, đặc biệt trong 6 tháng qua đã triển khai Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường quan hệ đối ngoại với các tỉnh có mối quan hệ truyền thống của Cộng hòa DCND Lào, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản;…



Về công tác thu hút đầu tư, hiện Nghệ An đang tập trung thu hút các nhà đầu tư, nhất là từ các nước Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Trong đó, trên địa bàn tỉnh đã có 10 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản với tổng số vốn đầu tư 113 triệu USD; 28 dự án FDI của nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng số vốn gần 176 triệu USD đã được chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vừa qua, Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc - Nghệ An tại Hà Nội nhằm tăng cường quảng bá hợp tác giữa hai bên.

Vừa qua tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc - Nghệ An tại Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác, quảng bá. Ảnh: Phạm Bằng Công tác vận động, quản lý viện trợ của các tổ chức phi chính phủ từ nước ngoài được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định. 6 tháng đầu năm 2020 có 3 dự án và 5 phi dự án được phê duyệt triển khai trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn cam kết viện trợ gần 339 ngàn USD.



Các hoạt động ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa. Công tác quản lý biên giới được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa kiến nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh trên các lĩnh vực như thu hút FDI trên các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, giáo dục và dạy nghề, thể thao, y tế; thu hút nguồn vốn ODA từ chính phủ và các tổ chức của quốc tế vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn kết hợp với giảm nghèo; phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, khoa học công nghệ.

Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Nghệ An cũng mong muốn được hỗ trợ kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư xây dựng đại học quốc tế tại TP. Vinh; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, hướng nghiệp. Ngoài ra, tỉnh cũng kiến nghị Bộ Ngoại giao một số nội dung về công tác quản lý biên giới, văn hóa, tổ chức các hội thảo, chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư;…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại Lê Hoài Trung ghi nhận và đánh giá cao công tác đối ngoại của Nghệ An. Dự báo 5 năm tới, công tác đối ngoại sẽ khó khăn hơn do môi trường cạnh tranh chung, xu hướng bảo hộ tăng, ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, do đó Nghệ An tận dụng đà thu hút đầu tư để chủ động đón xu hướng chuyển dịch dòng vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác địa phương (Nghệ An với các tỉnh, thành phố của các nước như: thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác) và Thông qua Ủy ban Hợp tác song phương giữa Việt Nam và các nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Bộ Ngoại giao sẵn sàng làm cầu nối để Nghệ An có thể tiếp tục thúc đẩy các kênh hợp tác trên nhằm phục vụ hiệu quả quá trình phát triển của tỉnh.



Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia đánh giá cao công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, đường biên, cột mốc của tỉnh và mong muốn Nghệ An tiếp tục dành sự quan tâm cho công tác biên giới, lãnh thổ.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng đề nghị tỉnh quan tâm thêm việc nâng cao năng lực, nhận thức để bảo vệ và phát triển Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An đã được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới; thúc đẩy không gian văn hóa, tạo môi trường, điều kiện cho nghệ nhân dân ca ví, giặm vốn đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời phối hợp thực hiện Hồ sơ để trình UNESCO vinh danh Nữ sỹ Hồ Xuân Hương;…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, Nghệ An luôn luôn chủ động trong công tác thu hút đầu tư và đã đạt được một số kết quả ban đầu.



Tuy nhiên, kết quả thu hút đầu tư nước ngoài còn khá khiêm tốn so với tiềm năng của địa phương, do đó Nghệ An cũng rất mong muốn tận dụng tốt làn sóng chuyển dịch dòng vốn đầu tư. Tỉnh đã chuẩn bị tốt các điều kiện để thu hút các nhà đầu tư, trong đó có hạ tầng khu công nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn, Bộ Ngoại giao tiếp tục ủng hộ tỉnh để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid -19 của tỉnh và nêu một số kiến nghị liên quan.