Đoàn công tác Bộ Ngoại giao trao quà hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 29/11, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đến trao quà hỗ trợ đồng bào Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Tại buổi lễ, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao trao tặng 104 nghìn túi lọc nước do cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài kêu gọi quyên góp.

Nghệ An là địa phương thường xuyên bị thiên tai mưa lũ , khi mưa lũ nguồn nước sinh hoạt thường bị ô nhiễm, không sử dụng được. Do đó, túi lọc nước rất thiết thực nhằm để khử khuẩn để có nước sạch phục vụ sinh hoạt cho bà con khi gặp mưa lũ.

Món quà là tình cảm của bà con kiều bào ở nước ngoài chia sẻ khó khăn với bà con Việt Nam nói riêng, Nghệ An nói chung bị ảnh hưởng do mưa lũ nhằm giúp người dân sớm vượt qua khó khăn. Thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của bà con kiều bào nước ngoài hướng về quê hương, Tổ quốc.

Được biết, đoàn công tác Bộ Ngoại giao sẽ trực tiếp trao túi lọc nước cho 9 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quang Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Vừa qua, thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi đã trao số tiền 100 triệu đồng do các cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao quyên góp được cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An để chia sẻ với những bà con bị thiệt hại vì mưa lũ, giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao trao tặng gần 104 nghìn túi lọc nước khử khuẩn cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Lê Văn Ngọc tiếp nhận và trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ của cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ.