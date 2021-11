Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ thăm hiện trường MIA tại Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, các thành viên trong đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ bày tỏ mối quan tâm đến nhiều khía cạnh có tiềm năng thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới.

(Baonghean.vn) - Sáng 26/11, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Nguyễn Quốc Dũng - Thứ trưởng dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Nghệ An. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh.