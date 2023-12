Đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc thăm Khu công nghiệp VSIP Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 4/12, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam cùng đoàn công tác đã đến thăm Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Đi cùng đoàn có lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc thăm Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Thành Cường

Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An được khởi công ngày 16/9/2015 với tổng diện tích 750ha. Tính đến hết tháng 11/2023, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút 42 nhà đầu tư (44 dự án) với diện tích đất cho thuê 238ha trên tổng diện tích đất xây dựng nhà máy 250,63ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 95%. Không chỉ có tiến độ lấp đầy đạt yêu cầu, Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An dự kiến thu hút khoảng hơn 65.000 lao động địa phương khi tất cả các nhà máy đi vào hoạt động.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc làm việc với Ban lãnh đạo Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Tổng vốn đầu tư vào VSIP Nghệ An đạt 23.497,8 tỷ đồng (tương đương 1.012,8 triệu USD), trong đó có 24 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Thụy Điển… với tổng vốn đăng ký 948,4 triệu USD.

Ông Choi Youngsam tìm hiểu về Khu công nghiệp VSIP và môi trường đầu tư của Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Các tập đoàn lớn thuộc chuỗi cung ứng sản xuất và lắp ráp các thiết bị điện tử toàn cầu đã đầu tư và tiếp tục mở rộng đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, như: Tập đoàn Luxshare - ICT đầu tư 3 dự án với tổng vốn đăng ký là 330 triệu đô la Mỹ; Tập đoàn Everwin đầu tư 1 dự án với tổng vốn đạt 200 triệu đô la Mỹ, dự kiến tăng vốn lên 400 triệu đô la Mỹ; Công ty Merry - Luxshare đầu tư dự án với tổng vốn 40 triệu đô la Mỹ; Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology đầu tư dự án với tổng mức đầu tư 165 triệu đô la Mỹ...

Đến nay, có 42 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó, 27 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm bước đầu cho gần 16.000 lao động địa phương. Có 7 nhà đầu tư khác đang xây dựng nhà máy, 9 nhà đầu tư còn lại đã hoàn thành thủ tục đầu tư và đang thực hiện thủ tục quy hoạch để triển khai xây dựng.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc, lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Khu công nghiệp VSIP và các doanh nghiệp người Hàn Quốc đang đầu tư tại đây. Ảnh: Thành Cường

Tại cuộc làm việc, ban lãnh đạo Khu công nghiệp đánh giá, Nghệ An là mảnh đất có rất nhiều tiềm năng phát triển từ vị trí địa lý, các đầu mối giao thông, dịch vụ logistics... Địa phương có đủ khả năng đáp ứng các giai đoạn chiến lược phát triển của các khu công nghiệp. Điều đặc biệt, VSIP nhận được sự ủng hộ, đồng hành rất lớn của chính quyền và nhân dân Nghệ An.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường

Đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển và định hướng chiến lược lâu dài của các khu công nghiệp, mang lại nhiều giá trị kinh tế - xã hội to lớn cho tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Trước đó, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam và đoàn công tác cũng đã đến thăm tuyến đường Namyangju Dasan ở thành phố Vinh. Tuyến đường được khởi công vào tháng 3/2016, khánh thành vào tháng 3/2017. Đường Namyangju có chiều dài 920m, đánh dấu tình đoàn kết hữu nghị giữa thành phố Vinh (Việt Nam) và Namyangju (Hàn Quốc).