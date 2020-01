Đoàn công tác của tỉnh chúc Tết các đơn vị và cá nhân tại huyện Hưng Nguyên

Đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Công an huyện. Ảnh: Mai Hoa

Đến chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Hưng Nguyên, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị đã có sự chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh nói chung và xử lý một số vụ việc phát sinh, đảm bảo an ninh, trật tự, ổn định tình hình trên địa bàn.

Chúc Tết cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đón Tết Canh Tý đầm ấm, hạnh phúc và bước sang năm mới sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường cũng khẳng định năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bởi vậy, nhiệm vụ đặt ra cho các đơn vị lực lượng vũ trang phải luôn chủ động dự báo, nắm bắt tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ xảy ra; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh - quốc phòng nói chung cũng như đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn.

Đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Ảnh: Mai Hoa

Trước mắt, các đơn vị cần tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến pháo nổ; phối hợp với các lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội để nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, vui tươi, lành mạnh.



Đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Duy Sung, 97 tuổi đời, 75 tuổi Đảng tại xã Hưng Xá và Ngô Đức Duyệt, 100 tuổi đời, 75 tuổi Đảng tại xã Hưng Tân; cán bộ lão thành Nguyễn Văn Toàn, 92 tuổi đời, 70 tuổi Đảng tại xã Hưng Tây; thương binh Hoàng Văn Khang tại xã Hưng Tân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường đã ghi nhận sự đóng góp của các cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng, thương binh đối với đất nước và quê hương và mong muốn các đồng chí tiếp tục nêu gương sáng cho các thế hệ phát huy truyền thống của ông cha trên chặng đường phát triển mới.