Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Tập đoàn Soilbuild (Singapore)

Soilbuild Group Holdings Ltd (Soilbuild) là tập đoàn bất động sản tích hợp hàng đầu Singapore, với hơn 47 năm kinh nghiệm và đạt nhiều thành tựu trong việc xây dựng, phát triển và quản lý danh mục bất động sản nhà ở và không gian kinh doanh.

Đây là tập đoàn làm chủ đầu tư Dự án Đầu tư phát triển nhà xưởng xây sẵn và văn phòng cho thuê vừa được UBND tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đầu tư tại Hội thảo Xúc tiến đầu tư Singapore vào Nghệ An ngày 6/9 vừa qua. Dự án có mức đầu tư 45 triệu USD, quy mô 15 ha. Mục tiêu của dự án là phát triển dự án hệ thống nhà xưởng, văn phòng xây sẵn cho thuê theo tiêu chuẩn xanh tại Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chúc mừng Tập đoàn Soilbuild đã kịp thời hoàn thiện thủ tục và đã nhận Giấy chứng nhận đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Đồng chí cho biết, bên cạnh VSIP và WHA là 2 doanh nghiệp đã đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong gần 10 năm qua thì sự xuất hiện của Soilbuild đã khẳng định thông điệp tới các nhà đầu tư đối với sự tin tưởng của tập đoàn về tiềm năng đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. “Đây là tin vui dành cho tỉnh Nghệ An khi kêu gọi được nhà đầu tư danh tiếng như Soilbuild. Tôi tin chắc rằng, với kinh nghiệm của mình và tiềm năng của tỉnh Nghệ An, dự án của Souilbuild tại Nghệ An sẽ thành công”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định và cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, về môi trường đầu tư, kinh doanh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư và trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chuyến thăm, làm việc của đoàn công tác tỉnh Nghệ An tại Singapore diễn ra trong bối cảnh 2 nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Singapore, đặc biệt, Thủ tướng Lý Hiển Long vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam được khoảng 1 tuần. Nghệ An luôn xem Singapore là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu để hợp tác và phát triển trong hiện tại và tương lai.

Một góc Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, nơi Tập đoàn Soilbuild thực hiện dự án trị giá 45 triệu USD. Ảnh tư liệu: P.V

Trên địa bàn Nghệ An hiện có 7 dự án đầu tư trực tiếp FDI của các doanh nghiệp Singapore còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký hơn 486,41 triệu USD. Trong đó, nổi bật là dự án của Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Hiện nay, Dự án Khu Công nghiệp của Dự án VSIP tại Nghệ An đã trở thành dự án động lực trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An, đạt tỷ lệ lấp đầy 88%. Dự án VSIP Nghệ An 2 tại Khu Công nghiệp Thọ Lộc đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 3/2023, được kỳ vọng là dự án động lực để thu hút đầu tư vào Nghệ An.

Về thương mại, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Singapore năm 2022 đạt 29,03 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 29,95 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Thiết bị linh kiện, điện tử; tôn, thép các loại; hàng dệt may; đá ốp lát... Kim ngạch nhập khẩu năm 2022 đạt 56,7 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 58,78 triệu USD. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: Xăng dầu; máy móc, thiết bị; nguyên, phụ liệu dệt may, da giày...

Nghệ An kêu gọi các tập đoàn lớn, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Singapore quan tâm đầu tư vào tỉnh, trong đó, ưu tiên các dự án ở các ngành, lĩnh vực như: Công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất thiết bị y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, du lịch chất lượng cao, dịch vụ tài chính, logistics và các dịch vụ hiện đại khác; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là các ngành nghề mới trên nền tảng công nghiệp 4.0...