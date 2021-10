Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc thăm, làm việc tại Nghệ An

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Ngoại vụ, Công Thương, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Công an tỉnh.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc với UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Huyền

Phát biểu chào mừng đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, những năm qua, tỉnh Nghệ An luôn coi Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu để hợp tác và phát triển, đồng thời xác định Hàn Quốc sẽ là đối tác trụ cột để hợp tác trong Chiến lược hội nhập quốc tế của tỉnh tầm nhìn 2030 - 2035.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tới Tổng Lãnh sự Jeong Woo Jin tình hình kinh tế - xã hội của Nghệ An và hợp tác giữa Nghệ An với Hàn Quốc trong thời gian qua.

Về hợp tác địa phương, ở cấp tỉnh, hai tỉnh Nghệ An và Gyeonggi thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác từ năm 2008. Ở cấp thành phố, thành phố Vinh và thành phố Namyangju thiết lập quan hệ từ năm 2005.

Về viện trợ ODA, Dự án “Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc” tại thành phố Vinh là dự án tiêu biểu cho viện trợ chính thức của Hàn Quốc dành cho tỉnh Nghệ An. Trường khởi công xây dựng từ năm 1999 và được Chính phủ Hàn Quốc đầu tư với tổng mức kinh phí là 7,3 triệu USD.

Sau 18 năm triển khai thực hiện, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật CN Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành Trường đào tạo nghề kiểu mẫu tại Việt Nam. Trường đã đào tạo hàng nghìn lao động có tay nghề cao bổ sung cho lực lượng lao động tại các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, nhất là đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tình hình hợp tác giữa Nghệ An với doanh nghiệp, địa phương của Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Huyền

Về đầu tư FDI, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 32 dự án có vốn đầu tư FDI từ Hàn Quốc với tổng vốn cam kết đầu tư là 196,8 triệu USD. Các lĩnh vực đầu tư như: may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông...thu hút khoảng hơn 10.000 lao động đang làm việc.



Về lao động, thực hiện chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (gọi tắt là chương trình EPS), từ năm 2005 nay, bình quân hàng năm có từ 500 - 700 người lao động của tỉnh được các doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, nhận sang làm việc.

Về giáo dục - đào tạo, Nghệ An xác định tiếng Hàn là một ngoại ngữ quan trọng đối với học sinh và người lao động muốn học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Vì thế, các lớp tiếng Hàn được dạy phổ biến tại các trường nghề, trung tâm ngoại ngữ và các công ty xuất khẩu lao động.

Về Thương mại, năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc từ Nghệ An đạt gần 160 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 113 triệu USD.

Về công tác lãnh sự, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, UBND tỉnh đã kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về nhập cảnh chuyên gia và bảo hộ công dân cho doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp, công dân Hàn Quốc nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất Ngài Tổng Lãnh sự một số nội dung nhằm thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Hàn Quốc hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc vào năm 2022.

Về xúc tiến đầu tư, tỉnh Nghệ An mong muốn phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, KCCI, KORCHAM, KOTRA tổ chức phối hợp các hoạt động thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Nghệ An - tỉnh Gyeonggi, tỉnh Nghệ An - thành phố Daegu, thành phố Vinh - thành phố Namyangju.

Thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc, tỉnh Nghệ An mong muốn Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA quan tâm, hỗ trợ tỉnh thực hiện dự án "Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng nhằm nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền Tây Nghệ An".

Ngài Tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Huyền

Ngài Tổng Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, đồng thời cam kết đồng hành cùng tỉnh Nghệ An thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên.



Theo chương trình, đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ làm việc tại Nghệ An trong 2 ngày 21 và 22/10 với nhiều hoạt động; trong đó có tổ chức Hội thảo "Tuyên truyền chế độ cấp phép tuyển dụng (EPS) và giới thiệu việc làm cho lao động EPS hồi hương"; làm việc với các doanh nghiệp Hàn Quốc về công tác lãnh sự; thăm Khu di tích Kim Liên./.