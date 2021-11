Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tìm hiểu tiềm năng thúc đẩy hợp tác với Nghệ An

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: TG

Chiều 26/11, đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.



Tại buổi làm việc, sau khi thông tin nhanh đến đoàn công tác về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh một số nét nổi bật trong quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TG

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 2 dự án FDI của Hoa Kỳ, tổng số vốn đăng ký 7,5 triệu USD, thuộc lĩnh vực may mặc và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Về thương mại, kim ngạch xuất khẩu với Hoa Kỳ năm 2020 khoảng 85 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng gạo, đá ốp lát, dệt may, thủ công mỹ nghệ,... Kim ngạch nhập khẩu khoảng 7 triệu USD, chủ yếu là nguyên phụ liệu dệt may, da giày, máy móc thiết bị, hạt nhựa...

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng điểm lại một số dự án thiết thực và hiệu quả mà Hoa Kỳ đã viện trợ cho địa phương như: Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tài trợ xây dựng trường tiểu học xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ năm 2009, hai bên phối hợp thực hiện thành công các chương trình “Thiên thần Thái Bình Dương” và “Đối tác Thái Bình Dương” năm 2012, các công trình trạm y tế xã và trung tâm phòng chống thiên tai tại Hưng Nguyên...

Đại diện các sở, ngành cấp tỉnh tham dự buổi làm việc. Ảnh: TG

Sở hữu những lợi thế về hạ tầng, có cảng hàng không quốc tế, cảng nước sâu, cùng nguồn nhân lực trẻ dồi dào, Nghệ An mong muốn có cơ hội thu hút thêm đầu tư từ các doanh nghiệp Mỹ để triển khai xây dựng nhà máy trong lĩnh vực bán dẫn. Bên cạnh đó, từ kết quả tích cực trong triển khai các dự án nhân đạo, đơn cử công tác phối hợp tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Hoa mong muốn đó sẽ là sợi dây kết nối tình cảm giữa Nghệ An với các cơ quan tổ chức của Mỹ, là tiền đề để kêu gọi, triển khai đầu tư dự án tại Thanh Chương - nơi đang tiến hành hoạt động khai quật hiện trường trong dự án tìm kiếm người mất tích (MIA).

Trước sự quan tâm của đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa lấy ví dụ về triển vọng của việc đầu tư vào dự án trồng và chiết xuất dược liệu như bạc hà, sả, hương nhu, bạch đàn chanh... tại Thanh Chương, hoặc dự án xây dựng các trạm y tế, trung tâm phòng chống thiên tai xã Thanh Yên, Ngọc Sơn, Thanh Hương, Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, đem lại lợi ích cho người dân địa phương.

Về triển vọng hợp tác giáo dục, tỉnh Nghệ An đề xuất Đại sứ quán Hoa Kỳ làm trung gian kết nối với các đại học lớn như Harvard, Fulbright,… để tiến tới mở chi nhánh đào tạo của các cơ sở này tại Nghệ An; giúp thế hệ trẻ Nghệ An tiếp cận với các cơ sở đào tạo của Mỹ, nâng chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh cũng mong nhận được hỗ trợ của Hoa Kỳ trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhằm phát huy tiềm năng lớn về con người Nghệ An với những đức tính cần cù, thông minh, hiếu học, nhưng sở hữu nguồn lực còn hạn chế…

Ông Thomas Stevenson - Đại tá, Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Hoa Kỳ đánh giá cao quan điểm bảo vệ môi trường của tỉnh Nghệ An. Ảnh: TG

Đại diện đoàn công tác, ông Thomas Stevenson - Đại tá, Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đánh giá cao quan điểm phát triển kinh tế bền vững song song với bảo vệ môi trường của tỉnh Nghệ An, phù hợp xu hướng hiện nay khi các nhà đầu tư quốc tế luôn mong tìm kiếm môi trường đầu tư có trách nhiệm, không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Khẳng định sự tôn trọng đối với hệ thống chính trị của Việt Nam, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ bày tỏ ủng hộ ý tưởng kết nối giữa tỉnh Nghệ An với Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hội đồng Đầu tư Thương mại Hoa Kỳ - ASEAN… Cũng đề cập đến các dự án nhân đạo như tìm kiếm người Mỹ mất tích, xây dựng các trạm y tế… phía Hoa Kỳ cho rằng sự thành công của các dự án này là cơ sở xây dựng mối tin tưởng giữa 2 bên, từ đó tiến tới mở rộng quy mô, lĩnh vực hợp tác, trong đó có khía cạnh đầu tư.

Các thành viên Đại sứ quán Hoa Kỳ còn bày tỏ hứng thú và quan tâm tìm hiểu đến tiềm năng phát triển các dự án năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu, cùng khả năng kết nối Đông - Tây, cửa ngõ kết nối với khu vực Đông Nam Á của tỉnh Nghệ An…