Đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào

Đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Lam-phoy Sỉ-ặc-khả-chan - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn. Đi cùng đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Sở Nội vụ và huyện Anh Sơn.