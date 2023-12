Đoàn công tác HĐND tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại tỉnh Shizuoka, Nhật Bản

(Baonghean.vn) -Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với tập đoàn kinh tế hàng đầu Ấn Độ; Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân; Kim ngạch xuất nhập, khẩu của Nghệ An năm 2023 đạt hơn 3,14 tỷ USD; Công an tỉnh Nghệ An sẽ đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm... là những nội dung đáng chú ý