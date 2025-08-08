Thời sự Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ Ngày 8/8, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn trao hỗ trợ 3 tỷ đồng cho người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh trao hỗ trợ 3 tỷ đồng cho người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: P.V



Tiếp đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực và lãnh đạo các ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh chia sẻ và động viên người dân Nghệ An bị ảnh hưởng thiên tai sớm vượt qua khó khăn. Ảnh: P.V

Hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 (Wipha) gây ra của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức đoàn công tác đến chia sẻ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An.

Thay mặt đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Thị Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh chia sẻ những thiệt hại nặng nề của tỉnh Nghệ An do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra; đồng thời, động viên cán bộ và nhân dân các địa phương nỗ lực khắc phục để sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, khẳng định sự chia sẻ của tỉnh Bắc Ninh đối với Nghệ An lúc này vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm; thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Bắc Ninh - Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An và bà con bị ảnh hưởng của thiên tai, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chân thành cảm ơn nghĩa tình sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh dành cho đồng bào Nghệ An. Ảnh: P.V



Trực tiếp trao hỗ trợ 3 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh mong muốn Đảng bộ, chính quyền các cấp ở Nghệ An sẽ sớm khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, chăm lo tốt cho cuộc sống của người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh trực tiếp đến vùng bị thiệt hại do thiên tai, tại xã Con Cuông động viên, chia sẻ và trao hỗ trợ cho người dân. Ảnh: P.V



Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An và bà con bị ảnh hưởng của thiên tai, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chân thành cảm ơn nghĩa tình sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh dành cho đồng bào Nghệ An thiệt hại do mưa lũ vào cuối tháng 7/2025 vừa qua.

Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh trao hỗ trợ thùng chứa nước cho người dân xã Con Cuông. Ảnh: P.V

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã thông tin đến đoàn công tác Bắc Ninh về những thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh cũng như những nỗ lực khắc phục của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cả cộng đồng trong tỉnh và các địa phương trong cả nước để sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà hỗ trợ cho người dân xã Con Cuông. Ảnh: P.V

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm, tặng quà, động viên người dân bị ảnh hưởng thiên tai xã Con Cuông và hỗ trợ 20 bồn chứa nước sinh hoạt cho người dân.