Đoàn công tác tỉnh chúc Tết lực lượng vũ trang, đối tượng chính sách, người nghèo tại Thanh Chương

Cùng đi có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Trong ảnh, đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm. Ảnh: Mai Hoa

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 559; Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Thanh Chương, đồng chí Nguyễn Nam Đình thông báo một số kết quả chung của tỉnh trong năm 2019, đồng thời khẳng định sự đóng góp tích cực của các lực lượng vũ trang, nhất là trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới, tạo bình yên cho cuộc sống nhân dân, tạo môi trường thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thanh Chương nói riêng và tỉnh nói chung.