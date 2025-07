Thời sự Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Cần Thơ và An Giang Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ ở thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thành Duy

Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khẳng định tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An trong gìn giữ, phát huy truyền thống tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác có các đồng chí: Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dẫn đầu; cùng lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Xây dựng.

Các đại biểu dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thành Duy

Tại thành phố Cần Thơ, đoàn đến dâng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố (phường Cái Răng); nơi quy tập 5.200 phần mộ các chiến sĩ, trong đó, 49 phần mộ xác định danh tính là những người con quê hương Nghệ An; Nghĩa trang Liệt sĩ Thốt Nốt (phường Thuận Hưng), nơi yên nghỉ của 575 liệt sĩ, với 143 phần mộ đã xác định danh tính quê Nghệ An.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thành Duy

Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Ban Quản lý Nghĩa trang Thốt Nốt. Ảnh: Thành Duy

Tiếp tục hành trình tri ân, tại tỉnh An Giang, đoàn công tác đã đến 3 nghĩa trang liệt sĩ lớn, nơi an nghỉ của hàng vạn chiến sĩ và cán bộ trong kháng chiến, gồm: Nghĩa trang Liệt sĩ An Giang (phường Rạch Giá, nguyên là Nghĩa trang tỉnh Kiên Giang cũ), nơi yên nghỉ của 4.495 liệt sĩ, trong đó, có 189 phần mộ liệt sĩ xác định quê Nghệ An; Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Xuyên), nơi có 8.000 phần mộ liệt sĩ, với 86 phần mộ liệt sĩ đã xác định quê Nghệ An và Nghĩa trang Liệt sĩ An Giang ở xã An Châu - nguyên là nghĩa trang của tỉnh An Giang trước khi sáp nhập với Kiên Giang, nơi quy tập 2.500 phần mộ, trong đó, có 31 phần mộ liệt sĩ đã xác định danh tính quê Nghệ An.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh dâng hương tại Ban thờ Bác Hồ ở Nghĩa trang Liệt sĩ An Giang, phường Rạch Giá, nguyên là Nghĩa trang tỉnh Kiên Giang (cũ) trước khi sáp nhập với tỉnh An Giang (cũ) thành tỉnh An Giang (mới). Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm trước Đài tưởng niệm liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Giang, phường Rạch Giá. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh dâng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Giang, phường Rạch Giá. Ảnh: Thành Duy

Tại các nghĩa trang, trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng niệm trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, trong tiếng nhạc trầm hùng của “Hồn tử sĩ”.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ An Giang, phường Rạch Giá. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ An Giang, phường Rạch Giá. Ảnh: Thành Duy

Những vòng hoa mang dòng chữ “Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kính dâng” được trang trọng đặt tại các nghĩa trang, thể hiện tình cảm sâu nặng, sự tri ân và trách nhiệm của quê hương xứ Nghệ trước sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh”.

Đoàn lần lượt đến từng phần mộ thắp hương tri ân, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Mỗi nén hương, mỗi phút mặc niệm tại các nghĩa trang không chỉ là lời tri ân, mà còn nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thực hiện lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp này, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã trân trọng trao quà cảm ơn Ban Quản lý các nghĩa trang, ghi nhận sự tận tâm, chu đáo của các cán bộ, nhân viên trong việc gìn giữ, chăm sóc phần mộ và không gian tưởng niệm.

Đối với Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều anh hùng, liệt sĩ của dân tộc, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thực hiện nghi lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Giang ở xã An Châu - nguyên là nghĩa trang của tỉnh An Giang (cũ) trước khi sáp nhập với tỉnh Kiên Giang (cũ) thành tỉnh An Giang (mới). Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Giang ở xã An Châu. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Giang ở xã An Châu. Ảnh: Thành Duy

Những chuyến tri ân vào tháng 7 hằng năm, đặc biệt, tại các nghĩa trang có nhiều người con Nghệ An yên nghỉ, vừa là sự sẻ chia tình cảm, vừa thể hiện cam kết của tỉnh trong việc chăm lo các gia đình liệt sĩ, bảo tồn giá trị lịch sử và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hoạt động tưởng niệm này càng có ý nghĩa sâu sắc, giữ gìn ký ức thiêng liêng và biến truyền thống thành động lực xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.