Xã hội Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương, tưởng niệm lễ giỗ lần thứ 95 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Ngày 27/11 (nhằm ngày 27/10 âm lịch), đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tham dự Lễ giỗ lần thứ 95 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cụ Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862, người Làng Sen, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm 1901, cụ đỗ Phó bảng, sau khi rời quan trường, cụ vào Nam Bộ hoạt động, liên lạc với các nhà sư, nhà nho yêu nước. Năm 1917 và nhiều năm sau, cụ thường lui tới hoạt động ở làng Hòa An, Cao Lãnh và đến ở nhà ông Lê Văn Giáo. Trong khoảng thời gian ở đây, cụ làm nghề sắc thuốc, xem mạch, kê toa trị bệnh cho bà con, đồng thời tuyên truyền tinh thần yêu nước đến nhân dân. Những năm tháng cuối đời, cụ dừng chân tại làng Hòa An, Cao Lãnh. Ngày 27/10/1929 (âm lịch), cụ lâm trọng bệnh và qua đời, được người dân làng Hòa An chôn cất cạnh chùa Hòa Long.

Các đoàn đại biểu dâng hương tại đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hoàng Thủy

95 năm qua, kể từ ngày cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc an nghỉ ở vùng đất Cao Lãnh, ngày 27/10 âm lịch hằng năm, ngày giỗ cụ đã trở thành một ngày lễ thiêng liêng của người dân Đồng Tháp, cũng như du khách thập phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tại đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hoàng Thủy



Trong không khí trang nghiêm, thắm đượm nghĩa tình, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các thành viên đoàn công tác tỉnh Nghệ An thành kính dâng hương, dâng lễ tại đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Trước anh linh cụ Phó bảng, các đại biểu đến từ quê hương Nghệ An bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với công lao, đạo đức và nhân cách của cụ Phó bảng - người thầy đầu tiên và cũng là người đã gieo mầm cách mạng, truyền bá tư tưởng yêu nước, hình thành nhân cách cao đẹp với người con trai Nguyễn Sinh Cung - Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyện một lòng son sắt thủy chung phấn đấu ra sức bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương, tưởng niệm Lễ giỗ lần thứ 95 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hoàng Thủy

Các đại biểu nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hoàng Thủy

Lễ giỗ lần thứ 95 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là hoạt động văn hóa có sức lan tỏa rộng, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần giáo dục tinh thần hiếu học, truyền thống yêu nước, là dịp để bày tỏ lòng biết ơn của nhân dân đất "Sen hồng" đối với công lao to lớn của nhà chí sĩ đã truyền bá chủ nghĩa yêu nước cho nhân dân. Lễ giỗ cũng thể hiện sự tôn vinh đạo đức, nhân cách cao cả của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, qua đó, bồi dưỡng và phát huy ý chí tự lực, tự cường, chăm chỉ học tập noi theo gương cụ cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ./.