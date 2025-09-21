Thời sự Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Sáng 21/9, đoàn công tác gồm đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình quảng bá địa phương tại Hàn Quốc và Trung Quốc (từ ngày 16 - 25/9) do Bộ Ngoại giao phối hợp cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc và Trung Quốc tổ chức.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn công tác của tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Thanh Bình - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Đồng chí Phạm Thanh Bình - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc tiếp và làm việc đoàn công tác gồm đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh. Ảnh: Phan Tú

Tại cuộc làm việc, Đại sứ Phạm Thanh Bình thông tin khái quát tình hình hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trên các lĩnh vực. Trong đó, thương mại 2 chiều đạt 206 tỷ USD theo thống kê của Việt Nam và 262 tỷ USD theo thống kê của Trung Quốc. Trong 8 tháng đầu năm 2025, thương mại 2 chiều tiếp tục đạt kết quả ấn tượng với kim ngạch đạt 159,9 tỷ USD, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm 2024.

Về đầu tư, Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký năm 2024 đạt 4,7 tỷ USD và 8 tháng đầu năm 2025 đạt 3,13 tỷ USD, tăng 37,6%. Giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch tiếp tục sôi động với hơn 23.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc; lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam năm 2024 đạt 3,7 triệu lượt và trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt 3,5 triệu lượt, là thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phan Tú

Trao đổi tại cuộc làm việc, đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt đoàn Nghệ An trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán trong chuyến công tác lần này. Đồng chí đề nghị Đại sứ quán tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ Nghệ An trên 3 phương diện trọng tâm: Kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản, thủ công mỹ nghệ và vật liệu xây dựng; Kêu gọi đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp Trung Quốc vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp; Đẩy mạnh hợp tác về lao động, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Phan Tú

Đại sứ Phạm Thanh Bình đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các địa phương Trung Quốc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và làm cầu nối để Nghệ An quảng bá hình ảnh, tiếp cận các nhà đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.

Đoàn Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Phan Tú

Bên cạnh đó, Đại sứ cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương, trong đó có Nghệ An, nhằm tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư, lao động, giáo dục và giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Nghệ An với các đối tác Trung Quốc phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào tình hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa 2 nước.