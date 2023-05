Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Thành phố Gwangju (Hàn Quốc)

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn)- Ngày 19/5, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu đi thăm, làm việc tại Hàn Quốc.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan.

Chiều 19/5, đoàn công tác có cuộc làm việc, chào xã giao Thị trưởng Thành phố Gwangju. Đón tiếp đoàn có ông Kang Gijung - Thị trưởng thành phố Gwangju và các thành viên liên quan.

Tại buổi làm việc, ngài Thị trưởng thành phố Gwangju chào đón đoàn công tác tỉnh Nghệ An và giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của thành phố.

Gwangju là thành phố lớn thứ 6 của Hàn Quốc và là thành phố trung ương, có diện tích 501 km2, dân số gần 1,5 triệu người. Gwangju có lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp sản xuất ô tô. Mấy năm gần đây, Gwangju xem trí tuệ nhân tạo (AI) là cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong đó, nổi bật là “Dự án Thành phố Gwangju - Trung tâm của trí tuệ nhân tạo” và dẫn đầu trong việc tạo ra “Bốn quyền lực chính về trí tuệ nhân tạo ở Hàn Quốc”.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Đình khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và đề cao mối quan hệ đối tác toàn diện với Hàn Quốc. Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực từ đối ngoại, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, thể thao … giữa 2 nước ngày càng phát triển.

Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là tỉnh lớn của Việt Nam, với diện tích lớn nhất và dân số đứng thứ 4; quy mô kinh tế và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đứng trong tốp 10 của Việt Nam. Năm 2022, tỉnh Nghệ An và Thành phố Gwangju đã thiết lập, ký kết biên bản hợp tác song phương; trao đổi đoàn, tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, giáo dục.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Sự có mặt của đoàn công tác tỉnh Nghệ An tại Chương trình "Ngày Việt Nam" tại Gwangju và "Ngày Công dân Gwangju" là minh chứng sinh động cho sự hợp tác về văn hóa giữa 2 địa phương. Sự kiện này là cơ hội để tìm hiểu truyền thống của Hàn Quốc và giới thiệu văn hóa độc đáo, đặc sắc của Việt Nam, của Nghệ An tới nhân dân Hàn Quốc; nhất là Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, công nghệ cao, công nghiệp điện tử, giáo dục, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, khi trong đoàn của Nghệ An có sự tham gia của hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và giám đốc các doanh nghiệp để triển lãm, giới thiệu các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh như: Nông, thủy sản, đá mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ, mây, tre đan. Trong năm 2023, hai tỉnh cũng sẽ trao đổi các đoàn famtrip khảo sát tiềm năng du lịch, mở đường bay charter, các tua du lịch từ Hàn Quốc đến Nghệ An...

Tại cuộc làm việc, hai bên đã thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến việc khảo sát tiềm năng du lịch, hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục,...