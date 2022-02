Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân tôn giáo dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp, các ngành, hệ thống chính trị toàn tỉnh phải bắt tay ngay vào công việc với tinh thần quyết liệt, không để tư tưởng đón Tết, vui Xuân kéo dài cả sau kỳ nghỉ Tết, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

(Baonghean.vn) - Chiều 19/1, nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh, cùng các linh mục, chức sắc, tu sĩ đã đến chúc mừng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

(Baonghean.vn) - Tiến sỹ Lê Văn Phớt là một trong 2 nhà giáo đầu tiên của Nghệ An được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

(Baonghean.vn) - Chiều 7/1, nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An.