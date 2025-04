Thời sự Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) Ngày 2/4, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đi thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ.

Đón tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Khăm Pheng Xay Sổm Pheng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Như Khôi bày tỏ sự vui mừng khi được tỉnh Hủa Phăn đón tiếp chu đáo và thân tình; đồng thời, chúc các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận Lào xây dựng đất nươc, tỉnh Hủa Phăn và đồng bào các bộ tộc Lào tại tỉnh Hủa Phăn sức khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng đất nước Lào tươi đẹp.

Đáp lại những tình cảm mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã dành cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Khăm Pheng Xay Sổm Pheng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ từ phía tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tặng hoa, chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi và đoàn công tác tỉnh Nghệ An trao quà, chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay.

Nhân dịp này, lãnh đạo 2 tỉnh cũng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác đối ngoại trong năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2025. Lãnh đạo 2 địa phương cũng khẳng định các hoạt động hợp tác giữa 2 tỉnh không chỉ góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, truyền thống giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt Nam và Lào mà còn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của mỗi tỉnh. Qua sự hợp tác có hiệu quả về phát triển kinh tế - xã hội, sẽ tiếp tục duy trì phát triển sâu sắc hơn tình đoàn kết anh em giữa 2 địa phương, 2 nước./.