Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm và làm việc với Tập đoàn Runergy tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Chiều 6/9, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Runergy tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKT Đông Nam, các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thị xã Hoàng Mai và Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt.

Về phía Tập đoàn Runergy có ông Đào Long Trung - Chủ tịch Công ty cổ phần Khoa học kỹ thuật năng lượng mới Runergy (Trung Quốc) và các bộ phận liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Tập đoàn Runergy đã tin tưởng và lựa chọn tỉnh Nghệ An là địa phương đầu tiên để thực hiện kế hoạch mở rộng đầu tư sang thị trường Việt Nam. Đặc biệt, chỉ trong 3 tháng tìm hiểu, ngày 22/6/2023, Tập đoàn đã quyết định đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất thanh silic và đĩa bán dẫn tại KCN Hoàng Mai I với tổng mức đầu tư 293 triệu USD. Đến ngày 30/8/2023, tiếp tục điều chỉnh nâng tổng vốn đăng ký đầu tư lên 440 triệu USD.

Sự kiện này đã đánh dấu lần đầu tiên tỉnh Nghệ An thu hút vốn FDI vượt mốc 1 tỷ USD/năm; Nâng tổng vốn FDI đăng ký vào tỉnh Nghệ An 8 tháng đầu năm 2023 đạt trên 1,12 tỷ USD. Lũy kế đến nay tỉnh Nghệ An có 129 dự án FDI đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt gần 3,7 tỷ USD. Năm 2022, Nghệ An xếp vị trí thứ 10/63 tỉnh, thành thu hút FDI hàng đầu Việt Nam. 8 tháng đầu năm 2023, Nghệ An vươn lên 2 bậc, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành thu hút FDI hàng đầu Việt Nam; đứng đầu trong 14 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh: Khi dự án đi vào hoạt động, cùng với các dự án của sản xuất linh kiện điện tử, năng lượng xanh của Tập đoàn Luxshare-ICT, Goertek, Everwin, JuTeng, Foxconn, Shandong sẽ hoàn thiện chuỗi cung ứng cho các dự án sản xuất điện tử, năng lượng xanh tại tỉnh Nghệ An và trong khu vực, là động lực để tiếp tục thu hút các dự án điện tử cũng như các dự án năng lượng xanh khác, cùng với các doanh nghiệp địa phương hình thành nên chuỗi cung ứng tuần hoàn, khép kín cho lĩnh vực điện tử và năng lượng xanh. Góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế (nhất là sản xuất công nghiệp), tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân địa phương, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, tạo tiền đề phát triển theo mô hình tăng trưởng bền vững và hợp lý của tỉnh Nghệ An cũng như khu vực.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Nhà đầu tư chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định; sử dụng thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo an toàn về môi trường.

Ông Đào Long Trung - Chủ tịch Công ty cổ phần Khoa học kỹ thuật năng lượng mới Runergy (Trung Quốc) phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp đó, ông Đào Long Trung - Chủ tịch Công ty cổ phần Khoa học kỹ thuật năng lượng mới Runergy (Trung Quốc) giới thiệu về Tập đoàn Runergy tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc và Dự án sản xuất pin mặt trời đã triển khai tại Thái Lan. Tập đoàn cam kết, đối với Dự án đầu tư tại Nghệ An sẽ sử dụng công nghệ tiến tiến, hiện đại nhất, đảm bảo an toàn về môi trường.

Đồng thời, ông Đào Long Trung trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An đã quan tâm, tạo điều kiện cho nhà đầu tư vào tìm hiểu triển khai dự án; cam kết sẽ hết sức cố gắng hoàn thành các thủ tục đầu tư để các dự án sớm đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đề ra và đề nghị sớm được ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác đầu tư toàn diện về ngành năng lượng mới giữa Tập đoàn Runergy và tỉnh Nghệ An trong thời gian tới để cùng hợp tác và cùng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án cho Tập đoàn Runergy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất thanh Silic đơn tinh thể và đĩa bán dẫn đầu tư tại KCN Hoàng Mai I.

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận và đánh giá cao vị thế, tiềm năng của Tập đoàn Runergy và khẳng định tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, về môi trường đầu tư, kinh doanh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư và trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ngành, địa phương chụp ảnh lưu niệm với Tập đoàn Runergy.