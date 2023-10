Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tổ chức kết nối thu hút đầu tư tại Thái Lan

(Baonghean.vn) -Chiều 5/10, tại thành phố Băng Cốc, Thái Lan, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tổ chức Tọa đàm kết nối đầu tư giữa Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam với tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự sự kiện này có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKT Đông Nam, các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Nghi Lộc và Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An.

Về phía Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam có ông Ra Két Sing - Tổng Thư ký cùng lãnh đạo các doanh nghiệp, ngân hàng thành viên của hội đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn chủ trì buổi tọa đàm. Ảnh: Anh Đức

Toàn cảnh cuộc tọa đàm giữa tỉnh Nghệ An với Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan- Việt Nam. Ảnh: Anh Đức

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đây là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An tổ chức Tọa đàm kết nối đầu tư với Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam. Điều này thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của phía doanh nghiệp Thái Lan đối với môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ An, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác hấp dẫn giữa các doanh nghiệp Thái Lan với tỉnh Nghệ An, cũng như giữa doanh nghiệp Nghệ An với Thái Lan trong thời gian tới.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, Nghệ An vẫn duy trì là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài với 130 dự án đầu tư đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt gần 3,85 tỷ USD; trong đó Thái Lan đứng thứ 5 về số dự án và vốn đầu tư tại tỉnh Nghệ An với 16 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 263,5 triệu USD.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam. Ảnh: Anh Đức

Đoàn Công tác tỉnh Nghệ An thăm và làm việc với Văn phòng Hành lang kinh tế phía Đông Thái Lan ngày 03/10/2023. Ảnh: Anh Đức

Chia sẻ những tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng cơ hội hợp tác giữa Nghệ An và các doanh nghiệp Thái Lan trong thời gian tới rất lớn. Để sẵn sàng các điều kiện tiếp tục đón làn sóng đầu tư nước ngoài nói chung và nhà đầu tư Thái Lan nói riêng vào Việt Nam, tỉnh Nghệ An đang thực hiện đồng bộ 05 giải pháp trọng tâm: Quy hoạch và mặt bằng; Hạ tầng đồng bộ; Nguồn nhân lực chất lượng cao; Đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, các doanh nghiệp của Thái Lan đã có phiên kết nối, trao đổi những vấn đề cần quan tâm về chính sách thuế, tiền lương, nhập khẩu nguyên liệu thủy sản và mong muốn có cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực như chế biến thủy, hải sản, công nghiệp chế biến, chế tạo… với tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự giới thiệu, kết nối của Tập đoàn WHA, Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan để phối hợp tổ chức buổi tọa đàm; cảm ơn sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Thái Lan cũng như Tập đoàn WHA trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm các Khu công nghiệp của Tập đoàn WHA tại Thái Lan. Ảnh: Anh Đức

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ cũng ghi nhận sự quyết tâm, nghiêm túc triển khai dự án đúng kế hoạch của các nhà đầu tư Thái Lan tại tỉnh Nghệ An. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các doanh nghiệp Thái Lan tiếp tục lựa chọn tỉnh Nghệ An là điểm đến để khảo sát đầu tư.

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ nỗ lực hơn về cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị công tác quy hoạch, đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các yêu cầu đồng bộ khác để kịp thời đón nhận, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Thái Lan.

Cũng trong chuyến công tác, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn WHA, lãnh đạo Văn phòng Hành lang Kinh tế phía Đông Thái Lan và tham quan các Khu công nghiệp của Tập đoàn WHA, Hành Lang kinh tế phía Đông Thái Lan.