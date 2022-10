Đoàn công tác tỉnh Nghệ An trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý truyền thông tại một số tỉnh phía Nam

(Baonghean.vn) - Từ ngày 19-24/10, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An làm việc tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Cà Mau và tỉnh Kiên Giang để trao đổi, học tập kinh nghiệm, phối hợp trong việc tham mưu, chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, truyền thông trong giai đoạn hiện nay.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An thông tin và chia sẻ một số kinh nghiệm của tỉnh Nghệ An về việc xây dựng và triển khai Đề án "Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025”; kết quả triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp và xử lý thông tin trên báo chí và Internet…

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và cơ quan, ban ngành chức năng các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ đã chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao hiệu quả việc chỉ đạo, quản lý, định hướng truyền thông, báo chí, Internet. Các tỉnh đã tăng cường công tác, theo dõi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh truyền thông; xử lý những vi phạm về tuyên truyền thông tin xấu độc, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước.