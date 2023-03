Đoàn công tác Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ lắp đặt 500 ngôi nhà cho hộ nghèo ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Khoảng hơn 2 tuần vừa qua, keo lai tiếp tục rớt giá do tư thương không thu mua. Hầu hết các cánh rừng keo trên địa bàn Nghệ An phải dừng khai thác.

(Baonghean.vn) - Sáng 13/3, UBND phường Hồng Sơn phối hợp với Công an TP. Vinh tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn.

(Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng CSGT Công an Nghệ An đã tập trung làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông tại Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò 2023.