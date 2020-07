Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình

(Baonghean.vn) - Nằm trong khuôn khổ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An năm 2020, sáng 12/7, tại Quảng trường Ba Đình Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ báo công dâng Bác và Tuyên dương danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An năm 2020.