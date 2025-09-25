Thời sự Đoàn đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Chiều 25/9, trước giờ diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu dự Đại hội tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, xã, phường và 166 đại biểu điển hình tiên tiến dự Đại hội.

Dâng lẵng hoa tươi thắm trước anh linh của Người, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất xem trọng vấn đề thi đua yêu nước. Người cho rằng, hoạt động thi đua yêu nước là cái cốt lõi để kháng chiến thành công, để đất nước phát triển.

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc. Người nói: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất".

Dự lễ có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện lời dạy của Người, phát huy truyền thống Xô viết Nghệ Tĩnh, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An trong những năm qua có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước năm 2025.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững", Đại hội có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện khát vọng, niềm tin và quyết tâm đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 - dấu mốc tròn 1000 năm danh xưng Nghệ An; góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu phát triển đến năm 2030, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Trước anh linh của Người, đoàn đại biểu xin hứa sẽ đoàn kết, đồng thuận, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Ảnh: Phạm Bằng

Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Đoàn đại biểu xin nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Người đã chọn.