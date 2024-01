Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeonggi - Do thăm Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

(Baonghean.vn) -Sáng 17/1, Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeonggi - Do (Hàn Quốc) do ông Mun Hyung Kun - Ủy ban An ninh và Hành chính tỉnh Gyeonggi - Do (Hàn Quốc) làm trưởng đoàn đã đến thăm Khu công nghiệp VSIP Nghệ An và Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Đi cùng đoàn có đồng chí Chu Đức Thái - Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh.

Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeonggi - Do (Hàn Quốc) thăm Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An được khởi công ngày 16/9/2015 với tổng diện tích 750ha. Tính đến hết tháng 11/2023, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút 42 nhà đầu tư (44 dự án) với diện tích đất cho thuê 238ha, trên tổng diện tích đất xây dựng nhà máy 250,63ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 95%. Không chỉ có tiến độ lấp đầy đạt yêu cầu, Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An dự kiến thu hút khoảng hơn 65.000 lao động địa phương khi tất cả các nhà máy đi vào hoạt động.

Tổng vốn đầu tư vào VSIP Nghệ An đạt 23.497,8 tỷ đồng (tương đương 1.012,8 triệu USD), trong đó có 24 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Thụy Điển… với tổng vốn đăng ký 948,4 triệu USD.

Đoàn nghe giới thiệu về quá trình phát triển của Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Trong chuyến thăm và làm việc tại VSIP Nghệ An, Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeonggi - Do hết sức ấn tượng trước quy mô, sự phát triển của khu công nghiệp lớn bậc nhất Nghệ An này. Qua chuyến thăm và làm việc tại đây, ông Mun Hyung Kun - Ủy ban An ninh và Hành chính tỉnh Gyeonggi - Do hứa hẹn khi trở về nước sẽ quảng bá hình ảnh và cơ hội đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đến các doanh nghiệp tại Hàn Quốc. Ông Mun Hyung Kun mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đến với Nghệ An và đặc biệt sẽ chọn VSIP Nghệ An là nơi lý tưởng để đầu tư.

Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeonggi - Do (Hàn Quốc) chụp ảnh lưu niệm tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Cũng trong sáng 17/1, đoàn đã đến thăm Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeonggi - Do thăm Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Đức Anh

Trường đang đào tạo các ngành nghề: Điện tử công nghiệp; cơ điện tử; điện công nghiệp; công nghệ hàn; kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp (điện tự động hóa); kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (điện lạnh); bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí; công nghệ ô tô... Ảnh: Đức Anh

Qua 25 năm thành lập, trường đã đào tạo nghề dài hạn cho trên 20.000 học sinh, sinh viên; trên 25.000 học sinh học ngắn hạn kỹ thuật và tiếng Hàn Quốc; gần 20.000 lao động được giáo dục định hướng trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc.

Hàng chục nghìn học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm; trên 4.000 lượt học sinh, sinh viên làm việc và học tập nâng cao trình độ tại đất nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Nhiều học sinh, sinh viên của trường đạt giải cao tại các kỳ thi tay nghề ASEAN, tay nghề thế giới, sáng tạo trẻ, ý tưởng khởi nghiệp...

Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeonggi - Do (Hàn Quốc) ấn tượng về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của trường. Ảnh: Đức Anh

Thăm và làm việc tại đây, ông Mun Hyung Kun cùng đoàn công tác đánh giá cao khả năng đào tạo nguồn nhân lực của trường, đồng thời mong muốn thời gian tới trường sẽ tiếp tục đào tạo được thêm nhiều sinh viên có tay nghề cao, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung. Ngoài ra, khi trở về Hàn Quốc, ông Mun Hyung Kun sẽ giới thiệu cho các doanh nghiệp biết về trường – là một trong những nơi đào tạo ra nguồn nhân lực hàng đầu tại Nghệ An. Qua đây, sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trên tuyến đường Namyangju Dasan. Ảnh: Đức Anh

Trước đó, đoàn công tác cũng đến thăm tuyến đường Namyangju Dasan ở thành phố Vinh. Tuyến đường được khởi công vào tháng 3/2016, khánh thành vào tháng 3/2017, có chiều dài 920m, đánh dấu tình đoàn kết hữu nghị giữa thành phố Vinh (Việt Nam) và Namyangju (Hàn Quốc).