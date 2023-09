Đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An dâng hương báo công với Bác

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng thành kính, nguyện hứa nhiệm kỳ mới sẽ cố gắng nhiều hơn, thực hiện thật tốt những lời chỉ bảo của Bác về công tác đoàn kết, tập hợp nông dân, quyết tâm xây dựng Hội vững mạnh.

Sáng 27/9, trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028, đoàn đại biểu thay mặt cho 304 đại biểu dự Đại hội đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An; Các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Thị Hải, Võ Văn Phong; Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX và Trưởng đoàn đại biểu Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã đại diện cho gần 500 nghìn hội viên nông dân trong tỉnh.

Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Tùng

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã kính cẩn dành phút mặc niệm, tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

Hơn 50 năm Bác đã đi xa nhưng hình ảnh của Bác luôn gắn liền với dân tộc, với quê hương Nghệ An và với nông dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác luôn là nền tảng tinh thần, tài sản vô giá của Đảng, của dân tộc. Sự quan tâm sâu sắc, tình cảm thân thương, gần gũi mà lúc sinh thời Bác dành cho nông dân mãi là nguồn động viên to lớn để cán bộ, hội viên, nông dân phấn đấu vươn lên.

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Tùng

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, làm theo lời Bác dạy, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, bám sát tình hình của hội viên nông dân, xây dựng kế hoạch, triển khai được nhiều phong trào ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên, nông dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực công tác.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của Hội có nhiều đổi mới; nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú và thiết thực. Chất lượng tổ chức cơ sở hội, chất lượng hội viên, năng lực đoàn kết, tập hợp nông dân của tổ chức Hội được nâng lên. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển sâu rộng.

Vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được khẳng định; hoạt động dạy nghề, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế được đẩy mạnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Tùng

Các phong trào mới do Hội triển khai đã động viên nông dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, gắn bó giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Toàn bộ 13 chỉ tiêu do Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra đều được thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An báo công với Bác. Ảnh: Lâm Tùng

Với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ tập trung thảo luận, đề ra các mục tiêu và giải pháp nhằm “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; góp phần phát triển Nghệ An nhanh, bền vững.

Trước anh linh Bác, Hội Nông dân tỉnh nhà xin hứa nhiệm kỳ mới sẽ cố gắng nhiều hơn, thực hiện thật tốt những lời chỉ bảo của Bác về công tác đoàn kết, tập hợp nông dân, quyết tâm xây dựng Hội vững mạnh, để Hội thực sự là tổ chức đại diện cho lợi ích chính đáng của nông dân- phát huy tốt hơn vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương Nghệ An giàu đẹp, văn minh.