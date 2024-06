Xã hội Đoàn đại biểu huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay, nước CHDCND Lào làm việc tại huyện Anh Sơn Đoàn đại biểu huyện Xay Chăm Phon (tỉnh Bôlykhămxay, nước CHDCND Lào) do đồng chí đồng chí Cay Sỏn Chăn Sỉ Na - Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm và làm việc tại huyện Anh Sơn.

Lễ kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Phúc Sơn, tỉnh Nghệ An và Đại đội Biên phòng 257, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bôlykhămxay. Ảnh: P.V



Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, đoàn đại biểu huyện Xay Chăm Phon và huyện Anh Sơn đã tham dự Lễ kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Phúc Sơn, tỉnh Nghệ An và Đại đội Biên phòng 257, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bôlykhămxay.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Nghệ An và Bôlykhămxay nói riêng ngày càng phát triển.

Đoàn đại biểu huyện Xay Chăm Phon thăm đồi chè công nghiệp của xã Hùng Sơn. Ảnh: P.V



Dịp này, đoàn đại biểu huyện Xay Chăm Phon đã đi tham quan một số mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện Anh Sơn: Mô hình chăn nuôi gà áp dụng sản xuất theo sinh học quy mô 15.000 con của gia đình anh Bùi Công Chung ở thôn 2, xã Hội Sơn; Quy trình sản xuất tại Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn; Thăm diện tích chè công nghiệp của xã Hùng Sơn.

Qua tham quan các mô hình sản xuất, đoàn công tác huyện Xay Chăm Phon mong muốn thời gian tới, huyện Anh Sơn sẽ trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai các mô hình; hỗ trợ, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, giống vật nuôi, cây trồng, để huyện Xay Chăm Phon có thể áp dụng đưa vào thực tiễn sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn và đồng chí Cay Sỏn Chăn Sỉ Na - Bí thư, Chủ tịch huyện Xay Chăm Phon cùng ký vào biên bản ghi nhớ hội nghị giao ban giữa 2 huyện năm 2024, lần 1. Ảnh: PV



Tại đây, huyện Anh Sơn và huyện Xay Chăm Phon đã tổ chức Hội nghị giao ban năm 2024 lần 1. Tại hội nghị, lãnh đạo 2 huyện đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, đánh giá kết quả hợp tác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và công tác đảm bảo chủ quyền tuyến biên giới giữa 2 huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn và đồng chí Cay Sỏn Chăn Sỉ Na - Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng huyện Xay Chăm Phon đã cùng ký vào biên bản ghi nhớ hội nghị giao ban giữa 2 huyện năm 2024, lần 1 với một số nội dung quan trọng như: Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại của 2 Đảng, 2 Nhà nước và Hiệp định quy chế biên giới của Chính phủ 2 nước; các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tăng cường phối hợp với nhau trong giải quyết các vấn đề nảy sinh ở biên giới; tiếp tục phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong lĩnh vực phát triển kinh tế, khám, chữa bệnh, văn hóa, thể thao; giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào về nước…

Nhân dịp này, đồng chí Cay Sỏn Chăn Sỉ Na đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm thiết tình đồng chí, anh em của lãnh đạo huyện Anh Sơn dành cho đoàn và mong muốn được trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng các mô hình kinh tế và vun đắp thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, son sắt, thủy chung giữa 2 huyện./.