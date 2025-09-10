Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với UBND tỉnh trước Kỳ họp thứ 10

Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với UBND tỉnh trước Kỳ họp thứ 10
Sáng 9/10, Đoàn đại biểu Quốc hội có cuộc làm việc với UBND tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2025 và kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; những vấn đề cử tri kiến nghị đề xuất trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Các đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.
Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.
Nhiều điểm sáng
Tại cuộc làm việc, báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2025, UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh bị ảnh hưởng trực tiếp 3 cơn bão và tập trung Đại hội Đảng các cấp, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều điểm sáng.
Nổi bật, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ước đạt 8,61% (xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố và thứ hai tiểu vùng Bắc Trung Bộ). Thu ngân sách 9 tháng ước 20.015 tỷ đồng, đạt 113% dự toán, bằng 129,7% cùng kỳ.
Kết quả giải ngân đạt 45,27%/tổng kế hoạch và đạt 50,99%/kế hoạch giao đầu năm. Thu hút đầu tư lũy kế trong năm 2025 (tính đến ngày 30/9/2025), trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 55 dự án/tổng mức đầu tư hơn 11.275 tỷ đồng; điều chỉnh 147 lượt dự án, trong đó có 42 dự án điều chỉnh tăng vốn hơn 22.560 tỷ đồng. Thành lập mới 2.452 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký thành lập 29.684 tỷ đồng; có 616 doanh nghiệp hoạt động trở lại.
Tỉnh cũng đã tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đưa bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từng bước ổn định; đồng thời tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 10, tại cuộc làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến UBND tỉnh 11 vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị, thuộc 4 lĩnh vực: Xây dựng, nông nghiệp và môi trường, giáo dục - đào tạo, nội vụ; đồng thời có 7 nội dung được cử tri kiến nghị trước kỳ họp thứ 9 chưa được trả lời rõ kết quả giải quyết.
Đề xuất nghiên cứu tháo gỡ các vướng mắc từ thực tiễn
Từ thực tiễn chỉ đạo, điều hành và trên cơ sở 18 vấn đề được Đoàn đại biểu Quốc hội phản ánh và 4 nội dung được các thành viên dự họp quan tâm nêu, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh đã tiếp thu, đồng thời trực tiếp giải trình, kiến nghị một số vấn đề đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm chuyển tải đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ban, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với một số vấn đề. Trọng tâm là nghiên cứu thay đổi quy trình xử lý công việc đồng bộ, ngắn gọn hơn, cùng với kịp thời hỗ trợ các công cụ đảm bảo chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân.
Đồng thời, kiến nghị Trung ương nghiên cứu có cơ chế bảo vệ cán bộ khi hiện nay có nhiều văn bản cá biệt của một số Bộ, ngành Trung ương không đúng tinh thần quy định của luật, nghị định, thông tư; có phương án tháo gỡ khó khăn cho người dân liên quan đến phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở hiện nay cao, vừa đáp ứng nhu cầu thực của người dân, vừa tránh thất thoát ngân sách khi chuyển nhượng theo mục đích thương mại; tháo gỡ các khó khăn, bất cập giữa quy định của luật với thực tiễn, nguyện vọng của người dân trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đền bù, giải phóng mặt bằng; tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ triển khai…
Quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của cử tri
Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức; đồng thời khẳng định: càng khó khăn, tinh thần đoàn kết, chia sẻ trong các tầng lớp nhân dân càng tỏa sáng và điều này cần tiếp tục được phát huy, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng ghi nhận mối quan hệ phối hợp, đồng hành, hỗ trợ giữa UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thời gian qua chặt chẽ và hiệu quả, nhất là trong việc thông tin, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, bất cập từ thực tiễn và giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị, phản ánh của cử tri, nhân dân, góp phần đảm bảo yên dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự phát triển.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng tiếp thu 23 nội dung được tỉnh tổng hợp báo cáo kiến nghị, đề xuất với Trung ương cùng với nhiều vấn đề tiếp tục được lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh nêu ra tại cuộc họp; đồng thời khẳng định, với trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ chuyển tải đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ để tháo gỡ trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến.