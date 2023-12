Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An đề nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận chính sách tài khoá, tiền tệ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Làm việc với các đơn vị trong lĩnh vực thuế, ngân hàng, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An đề nghị các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các đối tượng tiếp cận chính sách tài khoá, tiền tệ của Quốc hội.

Hàng trăm nghìn đối tượng được thụ hưởng chính sách tài khoá, tiền tệ

Đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 26/12, Đoàn đại Quốc hội tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với một số đơn vị thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng theo kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 43, ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.

Đoàn công tác làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Nghệ An và Cục Thuế tỉnh Nghệ An liên quan đến việc thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An Đoàn Mạnh Hà báo cáo về một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách tài khoá, tiền tệ của Quốc hội. Ảnh: Mai Hoa

Kết quả chính sách hỗ trợ lãi suất thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, lũy kế đến 30/11/2023, có 37 khách hàng được vay hơn 933 tỷ đồng tại 10 chi nhánh ngân hàng thương mại và số tiền được hỗ trợ lãi suất hơn 4,7 tỷ đồng.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi, bao gồm cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ; miễn, giảm, hạ lãi suất vay vốn… với hàng trăm nghìn lượt khách hàng được thụ hưởng với hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh Nghệ An Hoàng Sơn Lam báo cáo việc thực hiện chính sách cho vay và giảm lãi suất thông qua ngân hàng. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện chính sách cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua, chỉ có 2 dự án đáp ứng điều kiện pháp lý tiếp cận vay vốn và hiện đang hoàn thiện các thủ tục để thực hiện cho vay.

Việc thực hiện mục tiêu giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp với mức giảm trong năm 2022 từ 0,5%-2%/năm tùy từng đối tượng và năm 2023 giảm 1,5-2%/năm.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Nghệ An nêu phản ánh của các doanh nghiệp và người dân về thủ tục trong cho vay từ các ngân hàng còn phức tạp, khó khăn. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị và qua nắm bắt phản ánh của cử tri và Nhân dân, một số thành viên đoàn giám sát đặt ra một số vấn đề, đề nghị các đơn vị trao đổi, làm rõ.

Trong điều kiện các doanh nghiệp “khát”vốn, nhưng việc tiếp cận khoản vay hỗ trợ lãi suất 2% đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thấp, số tiền hỗ trợ trên địa bàn tỉnh chỉ có 4,3 tỷ đồng.

Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu một số ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ. Ảnh: Mai Hoa

Theo phản ánh của một số đối tượng thụ hưởng, thì việc công khai thông tin, hướng dẫn để doanh nghiệp tiếp cận và thủ tục phức tạp, khó khăn. Việc xác định đảm bảo các điều kiện vay vốn và xác định doanh nghiệp có khả năng phục hồi để thực hiện cho vay khó khăn nên việc thực hiện chính sách cho vay đối với các đối tượng còn cầm chừng.

Mặt khác, việc xác định mặt hàng được giảm 2% thuế giá trị gia tăng khó khăn và khi hỏi cơ quan chức năng lại không được hướng dẫn cụ thể mà trả lời chung chung “thực hiện theo quy định”.

Quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các ngành trong việc triển khai các chính sách tài khoá, tiền tệ do Quốc hội ban hành trên địa bàn tỉnh.

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung đề nghị các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các đối tượng tiếp cận chính sách. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong việc tiếp cận các chính sách tài khoá, tiền tệ từ một số đối tượng thụ hưởng; Trưởng đoàn giám sát đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Nghệ An tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp có khả năng phục hồi và nhu cầu vay vốn được tiếp cận gói nguồn vốn hỗ trợ lãi suất nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đối với Chi nhánh Ngân hàng chính sách Nghệ An tiếp tục quan tâm chương trình cho vay phát triển đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rà soát các đối tượng thụ hưởng chính sách cho vay, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, tránh trùng lặp.

Đối với Cục Thuế tỉnh quan tâm công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế; đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời khi các đối tượng nộp thuế cần hỗ trợ.