Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri liên quan đến ngành Điện

Chủ trì buổi làm việc có ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Về phía Công ty Điện lực Nghệ An có ông Bành Hồng Hiển - Giám đốc.

Tại buổi làm việc, Công ty Điện lực Nghệ An đã báo cáo chi tiết việc thực hiện Công văn số 392/UBND-TH, ngày 32/01/2021 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV gồm 3 nội dung, trong đó Công ty Điện lực Nghệ An đã có sự phối hợp kịp thời với các sở, ngành, địa phương liên quan để đưa ra các giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, khắc phục tình trạng nhiều tuyến đường được mở rộng nhưng không di dời cột điện, dẫn đến việc cột điện nằm giữa đường, gây mất an toàn giao thông; khảo sát và báo cáo Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng để xử lý các cột điện bị hư hỏng tại xóm Khoa Đà, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên; tiếp tục phối hợp với địa phương và người dân để hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn đã bàn giao ở xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp và các địa phương hoàn thành trong năm 2021.



Cùng với đó, Công ty Điện lực Nghệ An cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vấn đề cử tri nêu trên và thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị tạo điều kiện hỗ trợ tối đa trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình điện theo mục tiêu, tiến độ yêu cầu, đảm bảo quỹ đất cho dự án, công trình điện. Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia cho các hộ dân chưa có điện của tỉnh Nghệ An, đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận phục vụ cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Chỉ đạo Hội đồng giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn các huyện làm việc với Công ty Điện lực Nghệ An để tiến hành hoàn trả, bàn giao hồ sơ trước tháng 6/2021. Các ban, ngành chủ quản thống kê, tập hợp danh mục tài sản điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước do mình quản lý để tổng hợp gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thống nhất trình các Bộ xin ý kiến Thủ tướng thực hiện theo Quyết định 41/2017/QĐ-TTg./.