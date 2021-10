Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An thảo luận tại tổ về 2 dự án luật

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV gồm 13 đại biểu, trong đó, có 6 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương dự họp tại Nhà Quốc hội, 7 đại biểu cư trú và làm việc tại Nghệ An dự họp trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên thảo luận tổ.