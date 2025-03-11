Thời sự Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An thảo luận tại Tổ về 3 dự án luật Sáng 3/11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận tại Tổ về 3 dự án luật gồm: Đầu tư (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 7 cùng đoàn tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Phạm Thắng

Làm rõ quy định về năng lực hành vi dân sự trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, ông Trần Nhật Minh - ĐBQH chuyên trách đoàn Nghệ An cho rằng, điểm mới nổi bật của Dự thảo lần này là đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 198 của Quốc hội khóa XV.

Góp ý về nội dung cụ thể, đại biểu nhận định Dự thảo đã bổ sung nguyên tắc đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn, thành lập, quản lý, kiểm soát trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm bảo đảm tính minh bạch, tránh chồng chéo giữa các quy định của pháp luật.

Ông Trần Nhật Minh - ĐBQH chuyên trách đoàn Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Phạm Thắng

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, ông cho rằng vẫn còn bất cập: Dự thảo chỉ quy định cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm, cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm tại Việt Nam phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trong khi lại không nêu rõ nguyên tắc này đối với cá nhân tham gia góp vốn, thành lập, quản lý, kiểm soát doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Theo đại biểu, nếu hiểu theo cách trên, nhóm cá nhân tham gia góp vốn, thành lập, quản lý, kiểm soát hoạt động kinh doanh bảo hiểm dường như không bắt buộc phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Từ đó, ông đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét liệu có nên quy định năng lực hành vi dân sự của cá nhân như một nguyên tắc trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm?

Nếu vẫn giữ nguyên nguyên tắc này, vị đại biểu đoàn Nghệ An đề xuất tách thành một khoản riêng để quy định: Cá nhân tham gia góp vốn, thành lập, quản lý, kiểm soát doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm; tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm, cung cấp dịch vụ bảo hiểm hoặc dịch vụ phụ trợ bảo hiểm tại Việt Nam phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đồng thời có quy định riêng cho tổ chức.

Tuy nhiên, xét về tổng thể, đại biểu cho rằng việc bổ sung nguyên tắc này là không cần thiết, bởi Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định rõ tại Điều 117 về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, trong đó bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự của chủ thể.

Rà soát quy định miễn thuế, làm rõ cơ chế vay ODA và Quỹ Dự trữ tài chính

Thảo luận về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), bà Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đại biểu đoàn Nghệ An cho rằng, Dự thảo Luật đã bổ sung nội dung sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, nhằm miễn thuế thu nhập đối với nhà đầu tư nước ngoài có lãi từ trái phiếu Chính phủ Việt Nam phát hành trên thị trường vốn quốc tế, hoặc từ lãi từ các khoản cho vay đối với Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

Tuy nhiên, bà Chi cho rằng vấn đề miễn thuế thu nhập hiện đang được điều chỉnh tại các luật về thuế, vì vậy cần đảm bảo sự nhất quán giữa Luật Quản lý nợ công và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Đặc biệt, các khoản vay có yếu tố quốc tế phải được xem xét trong bối cảnh các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam đã ký với các quốc gia khác.

Bà Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đại biểu đoàn Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu phân tích: Trong một số hiệp định, có quy định miễn thuế đối với lãi tiền vay dành cho Chính phủ nhưng cũng có hiệp định không miễn. Nếu chúng ta quy định miễn thuế trong Luật Quản lý nợ công mà Hiệp định không quy định điều đó, thì sẽ làm mất quyền đánh thuế của Việt Nam, đồng thời không phù hợp với thông lệ quốc tế.

Vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát, đối chiếu cụ thể với các Hiệp định để xác định rõ tính cần thiết của việc đưa quy định miễn thuế vào Luật. Trong trường hợp các hiệp định đã bao quát nội dung này thì quy định trong Luật Quản lý nợ công là không cần thiết, đồng thời tên gọi điều khoản cũng phải được sửa lại cho đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Vân Chi góp ý về quy định liên quan đến việc vay từ Quỹ Dự trữ tài chính của Nhà nước, nhất là cần xác định rõ cơ quan có thẩm quyền quyết định việc tạm ứng, trách nhiệm và thời hạn hoàn trả trong Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), nhằm bảo đảm sự minh bạch, an toàn tài chính và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật ngân sách.

Cũng liên quan đến Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, ông Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu đoàn Nghệ An cho rằng, một nội dung sửa đổi quan trọng là đề xuất phân biệt hai phương thức thực hiện vay ODA, vay vốn ưu đãi nước ngoài khác nhau gồm: Thông qua trình tự, thủ tục và quy định áp dụng với điều ước quốc tế và thông qua trình tự, thủ tục và quy định áp dụng với Thỏa thuận vay không phải là điều ước quốc tế.

Chia sẻ những băn khoăn về cách phân loại, định nghĩa này, đồng thời phân tích một số rủi ro gắn với phương thức Thỏa thuận vay, đại biểu đề nghị cung cấp đánh giá tác động đầy đủ hơn, cụ thể đề nghị cung cấp số liệu về khối lượng và tỷ trọng các khoản vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài giả định phân loại theo 2 phương thức thực hiện này đối với các khoản vay đã thực hiện và dự kiến sẽ thực hiện trong thời gian tới để cho thấy rõ hơn mức độ tác động của chính sách.

Ông Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu đoàn Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Phạm Thắng

Ông cũng cho rằng, nên cân nhắc việc chỉ sửa đổi về trình tự, phân cấp, ủy quyền để đẩy nhanh thủ tục phê duyệt vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài, không quy định thêm phương thức Thỏa thuận vay đối với vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài.

Trường hợp vẫn phân tách hai phương thức, vị đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị rà soát kỹ hơn các nội dung sửa đổi tương ứng trong Dự thảo Luật, để đảm bảo các quy định phản ánh bao trùm đầy đủ cả hai nhóm đối tượng này.

Trước đó, vào đầu giờ sáng, Quốc hội làm việc toàn thể tại Hội trường Diên Hồng nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra 6 dự án Luật; Đầu tư (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Thương mại điện tử.