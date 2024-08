Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người tại Kỳ Sơn

Chiều 12/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có chương trình khảo sát việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người và tổ chức lấy ý kiến góp ý kiến dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) tại xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn).

Tham gia chương trình công tác có đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; đồng chí Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; cùng lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.