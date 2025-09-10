Thời sự Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về thực hiện Luật Báo chí Chiều 9/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc với cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An theo chương trình khảo sát việc triển khai thực hiện Luật Báo chí năm 2016 và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Minh Ngọc - Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An khẳng định nhiều hiệu quả sau hợp nhất 2 cơ quan thành Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa



Hiệu quả sau hợp nhất

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 cơ quan Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An, bắt đầu đi vào vận hành từ ngày 01/07/2025. Tổng cán bộ, viên chức, người lao động thời điểm hợp nhất là 254 người và đến thời điểm này đã có 13 người nghỉ theo chính sách tinh giản, còn 241 người, trong đó có 125 viên chức hưởng lương từ ngân sách và 116 viên chức, lao động hưởng lương từ nguồn thu tự chủ của cơ quan.

Cùng với giảm biên chế, thì cơ cấu tổ chức bên trong cũng được sắp xếp, từ 16 phòng, giảm còn 12 phòng, nay đang tiếp tục sắp xếp theo theo Quy định số 373, ngày 23/9/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ nêu ý kiến góp ý về dự thảo Luật Báo chí sửa đổi liên quan đến cơ chế bảo vệ nhà báo và các hành vi nghiêm cấm đối với cơ quan báo chí, nhà báo. Ảnh: Mai Hoa

Sau hơn 3 tháng đi vào vận hành, đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An khẳng định: Việc hợp nhất là chủ trương hoàn toàn đúng, vừa giảm đầu mối, vừa nâng cao tính thống nhất, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành công tác tuyên truyền, thể hiện sự hội tụ báo chí đa phương tiện: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Đồng thời, tăng nguồn tài nguyên và hiệu quả thông tin, tuyên truyền của cơ quan báo chí trên các nền tảng số; đáp ứng tốt vai trò định hướng, dẫn dắt thông tin chính thống trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, nhiều khó khăn, thách thức đang đặt ra liên quan đến nguồn thu tự chủ giảm, có thời điểm giảm gần 50%, trong khi đó chi phí vận hành và số lượng viên chức, lao động hưởng lương nguồn thu tự chủ lớn.

Đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An góp ý về cơ chế tài chính cho cơ quan báo chí chính thống địa phương hoạt động. Ảnh: Mai Hoa

Góp ý nhiều nội dung vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)

Từ thực tiễn hoạt động, tại cuộc làm việc, các đồng chí: Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An; Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm góp ý vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) một số nội dung như: Cần nghiên cứu, sửa đổi, đưa vào luật quy định mỗi tỉnh có 1 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện; gắn với đó là có cơ chế tài chính đảm bảo cho cơ quan báo chí địa phương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền theo hướng giao nhiệm vụ, “đặt hàng”, tránh tình trạng “xung đột” về mặt lợi ích trong hoạt động, vừa phải làm tốt công tác tuyên truyền, vừa phải làm kinh tế báo chí; đồng thời đảm bảo hoạt động độc lập, tính khách quan, hiệu quả của báo chí.

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An góp ý nhiều nội dung vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi). Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, góp ý về nhiều nội dung vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), bao gồm nghiên cứu, bổ sung quy định về cơ chế bảo vệ người làm báo và bổ sung cơ chế pháp lý cụ thể nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của nhà báo, tránh tình trạng cản trở, né tránh việc cung cấp thông tin.

Cùng với đó, bổ sung quy định về quyền hạn, trách nhiệm và các hành vi bị nghiêm cấm đối với người làm báo và cơ quan báo chí; Bên cạnh đó cần có quy định hạn chế việc cấp phép hoạt động đối với các tạp chí chuyên ngành tại các địa phương.

Lãnh đạo cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tham gia cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Một số ý kiến cũng góp ý về đối tượng được đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí và các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động báo chí cũng như thẻ nhà báo; góp ý về kinh tế báo chí; rà soát, bổ sung quy định về công tác quy hoạch, sắp xếp hệ thống báo chí, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo, manh mún; quy định rõ hơn về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan báo chí trong quản trị, tài chính, nhân sự; liên kết trong hoạt động báo chí; cần thống nhất tên gọi lãnh đạo cơ quan báo chí theo mô hình hợp nhất hiện nay.

Các thành viên đoàn khảo sát tham gia cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao chất lượng thông tin và hiệu quả tuyên truyền của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, trong đó có tuyên truyền về hoạt động của của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đặc biệt là đã tích cực tham gia và đạt giải cao qua 2 mùa giải báo chí Diên Hồng.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất của cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An liên quan đến đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Liên quan đến các nội dung góp ý vào dự thảo Luật Báo chí sửa đổi, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp gửi đến các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Nghệ An nghiên cứu để tham gia phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 tới.