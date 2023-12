Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình, dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế - xã hội

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; Công bố quyết định điều động Đại tá Bùi Quang Thanh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Nhiều phòng Giáo dục và Đào tạo ở Nghệ An thiếu người làm việc… là những thông tin nổi bật ngày 20/12.