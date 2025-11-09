Pháp luật Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Dẫn độ và Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù Sáng 11/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Dẫn độ và Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

Các đồng chí: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Đối với Dự thảo Luật Dẫn độ, tại hội nghị, các đại biểu đã tán thành với sự cần thiết trong việc xây dựng dự án luật này. Luật này cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về công tác hội nhập quốc tế về tư pháp nói chung và công tác dẫn độ nói riêng; đồng thời bảo đảm sự tương thích với các điều ước quốc tế liên quan đến dẫn độ mà nước ta là thành viên.

Ông Trần Văn Mão - Nguyên Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XIV, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nghệ An, phát biểu góp ý. Ảnh: Tiến Đông

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị mở rộng hơn đối tượng và phạm vi là tổ chức quốc tế hoặc chủ thể được công nhận có quyền yêu cầu dẫn độ theo điều ước quốc tế nhằm tạo điều kiện thi hành Luật linh hoạt hơn trong các quan hệ hợp tác đa phương. Có ý kiến đề nghị việc dẫn độ được thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; trường hợp khác thì thực hiện theo nguyên tắc có đi, có lại mà không bắt buộc trước khi thực hiện phải có cam kết của bên yêu cầu nước ngoài và theo luật pháp quốc tế cũng như tập quán quốc tế.

Đồng chí Lục Thị Liên - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, góp ý tại hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Có ý kiến đề nghị khi hai quốc gia không thống nhất về điều kiện yêu cầu dẫn độ, cần bổ sung quy định để Chính phủ hướng dẫn việc hai bên ngồi lại thương thảo, nhằm thống nhất các yêu cầu và điều kiện dẫn độ. Việc này giúp tránh tình trạng không thể thực hiện dẫn độ do bất đồng và đảm bảo quá trình dẫn độ diễn ra đúng quy định, tránh gây khó khăn hoặc đình trệ trong hợp tác quốc tế...

Ông Phan Quý Hương - Phó Viện trưởng, Viện KSND tỉnh Nghệ An phát biểu góp ý. Ảnh: Tiến Đông

Góp ý với Dự thảo Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát kỹ quy định của dự thảo Luật với các luật có liên quan, trong đó có các luật về tổ chức bộ máy, tố tụng, Bộ luật Hình sự… vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 và 3 dự thảo luật cũng được tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu và tuân thủ các nguyên tắc trong các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, như: Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, Công ước về quyền trẻ em... trong đó có những quyền mà phụ nữ và trẻ em được yêu cầu và được bảo vệ trong trường hợp thực hiện quy định hoặc thực hiện yêu cầu về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

Đại diện Công an tỉnh Nghệ An phát biểu góp ý vào hai dự thảo luật. Ảnh: Tiến Đông

Đối với các quy định về điều kiện giam giữ trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù cần bảo đảm điều kiện giam giữ tại quốc gia tiếp nhận không phân biệt giới tính. Các thủ tục xét duyệt và quyết định chuyển giao phạm nhân phải bảo đảm tính công bằng, minh bạch, không dựa trên định kiến về giới. Đồng thời, đề nghị quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm cho các quyết định chuyển giao tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người, không có sự phân biệt đối xử...

Đồng chí Thái Thị An Chung phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Dẫn độ và Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, của các đại biểu. Sau hội nghị này Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến và có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.