Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Các đồng chí: Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Thu Thu – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Vi Văn Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện các ban, sở, ngành liên quan; các tổ chức tín dụng.