Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà Tết tại Quỳ Hợp

Cùng đi có đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đại diện Huyện ủy, UBND huyện Quỳ Hợp.

Đoàn thăm hỏi lực lượng dân quân tự vệ xã Hạ Sơn. Ảnh: Thu Hường

Thực hiện đưa Công an chính quy về cơ sở, trong năm 2020 xã Hạ Sơn đã được tăng cường 5 đồng chí Công an huyện về đảm đương nhiệm vụ tại địa bàn. Sau Đại hội Đảng bộ xã Hạ Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng đã được kiện toàn đảm bảo số lượng theo quy định. Nhờ vậy, lực lượng công an, quân sự xã Hạ Sơn đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thúc đẩy kinh tế, văn hóa của xã phát triển.