Thời sự Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An thăm, chào xã giao lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn Chiều 1/11, trong khuôn khổ chương trình tham dự Lễ hội Thạt Luổng, Hội chợ thương mại thường niên tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Phùng Thành Vinh – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chào xã giao lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn.

Đồng chí Át-sạ-phăng-thoong Sỉ-phăn-đon – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn tiếp đồng chí Phùng Thành Vinh – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Quỳnh

Cùng dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, Tài chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Về phía chính quyền Thủ đô Viêng Chăn, có sự tham dự của đồng chí Át-sạ-phăng-thoong Sỉ-phăn-đon – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thủ đô Viêng Chăn.

Đồng chí Át-sạ-phăng-thoong Sỉ-phăn-đon bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Nghệ An sang thăm và dự Lễ hội Thạt Luổng – sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa, tâm linh sâu sắc của nhân dân các bộ tộc Lào. Đồng chí Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn xúc động chia sẻ về tình cảm của nhân dân Lào đối với nhân dân tỉnh Nghệ An: “Trong cuộc đời của mỗi người dân Viêng Chăn nói riêng và nhân dân Lào nói chung, hầu như ai cũng mong muốn và đã có ít nhất một lần được đặt chân đến Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã đặt nền móng cho mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc”.

Đồng chí Đô trưởng khẳng định, Thủ đô Viêng Chăn luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung, Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm đến đồng chí Át-sạ-phăng-thoong Sỉ-phăn-đon – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Phạm Quỳnh

Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An, đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn về sự đón tiếp trọng thị, chân tình và thắm đượm tình đồng chí, anh em. Đồng chí bày tỏ niềm vui mừng khi được đến thăm Thủ đô Viêng Chăn – “trái tim của nước CHDCND Lào”, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước Triệu Voi.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Thủ đô Viêng Chăn luôn được duy trì, củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Dấu mốc đáng nhớ trong quan hệ hợp tác giữa hai địa phương là sự kiện ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025–2028 diễn ra vào ngày 12/5/2025 tại thành phố Vinh, với nhiều nội dung hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch, giáo dục và khoa học – công nghệ.

Hiện nay, có 22 doanh nghiệp Nghệ An đang đầu tư, kinh doanh tại Lào, trong đó nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tại Viêng Chăn. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Nghệ An và Lào trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 65 triệu USD. Các tuyến vận tải khách, hàng hóa giữa Vinh – Viêng Chăn duy trì ổn định, góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai bên. Trong lĩnh vực giáo dục, năm học 2025–2026, Nghệ An tiếp tục dành 5 chỉ tiêu đào tạo cho sinh viên Thủ đô Viêng Chăn trong tổng số 294 suất đào tạo cho các tỉnh của Lào.

Đồng chí Phùng Thành Vinh đặc biệt nhấn mạnh, một trong những dự án hợp tác chiến lược có ý nghĩa quan trọng giữa hai nước là tuyến cao tốc Thủ đô Viêng Chăn - Pặc Xăn (Bo Ly Khăm Xay) - Thanh Thủy (Nghệ An) - Thủ đô Hà Nội, đã được Chính phủ hai bên thống nhất chủ trương đầu tư. Tuyến đường này khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai Thủ đô, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam và Trung Lào, góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân. Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang bắt đầu triển khai xây dựng tuyến cao tốc Vinh đi cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm On (tỉnh Bô Ly Khăm Xay), thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong việc hiện thực hóa cam kết hợp tác hạ tầng giữa hai Chính phủ.

Đồng chí Phùng Thành Vinh cho biết, tỉnh Nghệ An đang xây dựng “Đề án hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của nước CHDCND Lào giai đoạn 2025–2030 và những năm tiếp theo”, trong đó chú trọng tăng cường hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, giáo dục và khoa học – công nghệ… Việc xây dựng Đề án này sẽ tạo bước đột phá trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời tạo động lực để nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nghệ An và các địa phương của Lào nói chung, Viêng Chăn nói riêng; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hai bên.

Đồng chí Phùng Thành Vinh bày tỏ mong muốn hai địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết, đặc biệt quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân Nghệ An đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thủ đô Viêng Chăn. Đồng thời, cùng phối hợp thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng chiến lược như tuyến cao tốc Viêng Chăn – Pặc Xăn – Thanh Thủy – Hà Nội, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh Phạm Quỳnh

Trong không khí cởi mở, thắm tình hữu nghị, hai bên thông tin cho nhau về kết quả Đại hội Đảng các cấp và công tác sắp xếp tổ chức hành chính thời gian qua. Theo đó, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc sắp xếp chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, bỏ cấp huyện và sáp nhập cấp xã từ 412 còn 130 đơn vị hành chính. Về phía Thủ đô Viêng Chăn, hiện đang chuẩn bị thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền cấp xã, phù hợp với đặc điểm phát triển đô thị và yêu cầu quản lý hành chính hiện nay.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Át-sạ-phăng-thoong Sỉ-phăn-đon đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An thời gian qua, đồng thời ghi nhận những đóng góp thiết thực của tỉnh Nghệ An trong việc củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Đồng chí Át-sạ-phăng-thoong Sỉ-phăn-đon khẳng định, chính quyền Thủ đô Viêng Chăn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, lưu học sinh Nghệ An tại Viêng Chăn hoạt động, học tập, làm việc hiệu quả; đồng thời, tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, xúc tiến đầu tư, hợp tác thương mại và giao lưu văn hóa – thể thao nhằm làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết thủy chung giữa hai địa phương.