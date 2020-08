Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tham gia đoàn viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An; các đồng chí đại diện các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy