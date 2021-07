Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An viếng và dự lễ an táng nhà văn Sơn Tùng

(Baonghean.vn) - Chiều 26/7 (tức 17/6 Âm lịch), Đoàn đại biểu của tỉnh Nghệ An do đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu đã tới viếng và dự lễ an táng nhà văn Sơn Tùng tại làng Hoa Lũy, xã Diễn Kim (Diễn Châu).