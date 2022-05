Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri

Chiều 16/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc với UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Thái Thị An Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Về phía UBND tỉnh do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham gia có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Mai Hoa