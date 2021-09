Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Đài PT-TH Nghệ An về công tác tuyên truyền kỳ họp thứ 2

Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí: Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách; Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An. Ảnh: CTV

Tại buổi làm việc, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung ghi nhận những đóng góp của Đài đã luôn đồng hành cùng các lực lượng tuyến đầu, kịp thời phản ánh mọi thông tin về công tác phòng chống dịch, góp phần tích cực đem lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Để có thêm thông tin tham mưu cho Quốc hội tổ chức kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV theo phương án phù hợp với diễn biến của đại dịch, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung đã thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp của Văn phòng Quốc hội để Đài chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trước, trong và sau kỳ họp; Trao đổi và thống nhất cùng nhau xây dựng và ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh trong thời gian tới.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Đài PT-TH Nghệ An. Ảnh: CTV

Nhân kỷ niệm 65 năm phát thanh (7/9/1956 - 7/9/2021) và 45 năm truyền hình Nghệ An (7/9/1976 - 7/9/2021), thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã gửi lời chúc mừng, động viên cán bộ, nhà báo, phóng viên tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để cùng chiến thắng đại dịch; chúc Đài PT-TH Nghệ An ngày càng phát triển./.