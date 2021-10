Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý vào Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước

Sáng 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham vấn, lấy ý kiến góp ý vào Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung này sẽ được đưa ra tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tới. Ảnh: Mai Hoa